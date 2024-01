Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Bente Helstad, Merete Rosting Sarris og Geir Larsen er blitt søkkrike på sexleketøy. De skuffet inn 150 millioner kroner da de solgte Kondomeriet og Nytelse.no til nederlendere.

De traff også toppen da de solgte. Kondomeriet hadde ekstrem vekst da det ble kjøpt opp under coronapandemien, i 2021. Samme år passerte Nytelse.no 100 millioner i omsetning for første gang.

Tech-investor Trond Riiber Knudsen avviser påstandene om kapitaltørke for norske selskaper. Han mener Norge faktisk er et land med mange risikovillige investorer.

Selv gir han full gass, med fire nye investeringer nå i januar. I fjor investerte Riiber Knudsen og investeringsselskapet TRK Group i ti nye selskaper.

John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier, mener oljeprisfallet gir gode kjøpsmuligheter innenfor både olje og oljeservice.

Toppvalget hans innen oljeservice er TGS, der han ser en oppside på 55 prosent. De to oljeprodusentene Aker BP og Panoro Energy vurderes også som attraktive. De ventes å stige med 30 til 40 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om oljeprisen og tankmarkedet. Hvis Houthi-militsen svarer på angrepen fra USA og Storbritannia ved å skade eller senke skip, og Iran skulle gjøre noe, kan det bli et skikkelig rally i tankmarkedet.

En høy og stadig høyere oljepris gjør at befrakterne støvsuger markedet for tonnasje for å få mest mulig olje ut før prisen blir uakseptabelt høy, og da går tankratene rett til værs. Skipsreder John Fredriksen blir vinneren – igjen, skriver Hegnar.

