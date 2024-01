Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

I sin morgenrapport trekker analytikeren frem at resultatsesongen for fjerde kvartal startet fredag, med de store finansinstitusjonene JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America og Citigroup først ut. Men investorene lot seg ikke imponere.

«Citigroup var den eneste aksjen som endte i pluss, takket være meldinger om betydelige nedskjæringer i antall ansatte. Om investorenes forventninger til resultatene for fjerde kvartal er for høye eller ikke, gjenstår å se», skriver han.

Asia

Den kinesiske sentralbanken overrasket i dag markedene med å holde den ettårige renten på MLF-lån (mellomlang lånefasilitet) uendret på 2,50 prosent.

Samtidig ble bankene tilført likviditet på 995 milliarder yuan, betydelig mer enn ventede 121 milliarder yuan.

Shanghai Composite snudde dermed morgenens børsnedgang, og er nå opp 0,31 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,28 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,91 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,13 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes derimot 0,27 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,13 prosent til 78,39 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,11 prosent prosent til 72,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Ukens siste handelsdag på Wall Street endte blandet. Industritunge Dow Jones falt 0,31 prosent til 37.593,50. Brede S&P 500 endte opp 0,08 prosent til 4.783,85, og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,02 prosent til 14.972,76.

Etter skuffende prognoser for 2024, falt Delta Air Lines-aksjen tungt, og endte ned 8,99 prosent.

Flere amerikanske flyaksjer stupte etter Deltas kvartalsrapport: United Airlines endte ned 10,63 prosent, American Airlines falt 9,46 prosent, og Southwest Airlines falt 4,27 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ukens siste handelsdag opp 0,7 prosent til 1.298,75.

Fredriksen-dominerte Frontline hentet seg inn etter gårsdagens fall og steg 7,3 prosent til 232,85 kroner. Shipping-aksjer stiger over hele linjen etter at USA og Storbritannia natt til fredag utførte omfattende luftangrep mot Houthi-opprørere i Jemen som et svar på angrep på skip i Rødehavet.

Hafnia steg 4,2 prosent til 71,15 kroner, Avance Gas 1,8 prosent til 139,40 kroner, BW LPG 1,5 prosent til 146 kroner og Golden Ocean 1,4 prosent til 102,60 kroner. MPC Container Ships endte opp 2,9 prosent til 14,62 kroner.