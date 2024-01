Etter tre år som finansdirektør i Columbi Salmon er Kolbjørn Giskeødegård tilbake i Nordea, går det frem av en pressemelding mandag.

Den 56-årige tidligere toppanalytikeren er ansatt som direktør med ansvar for sjømatsektoren i storbankens corporate finance-avdeling. Han startet opp i stillingen 1. januar, og vil i sin nye jobb pendle mellom Oslo og Ålesund.

Giskeødegård skal nå bistå selskaper med både kapitalinnhenting, børsnoteringer og oppkjøp.

– Jeg har et stort nettverk etter å ha jobbet med bransjen i mer enn 25 år, de fleste av disse i Nordea. Det er en sektor som er veldig dynamisk, og en av de få der Norge og norske aktører har en globalt ledende rolle, sier han i en kommentar.

– Oppdemmet investeringsbehov

Giskeødegård er overbevist om at erfaringen fra de tre årene på oppdrettssiden kommer godt med.

– Jeg har lært mye nytt spesielt når det kommer til drift av selskap, både strategisk og operasjonelt, samt mer innsikt i kompleksitet og dypere forståelse av hverdagen til de som nå blir mine kunder, fortsetter han.

Eks-analytikeren ser et oppdemmet investeringsbehov i sjømatsektoren etter halvannet år med stillstand i kjølvannet av blant annet grunnrente, renteøkninger og geopolitisk uro.

– Med forventninger om rentenedgang kombinert med solid underliggende inntjening ligger alt til rette for en mer aktiv periode både innenfor fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting fremover. Vi forventer også at avklaringer rundt miljøteknologi og oppdrett til havs vil være triggere for økt aktivitet.