De rikeste har doblet formuene – milliarder har blitt fattigere

Skillet mellom fattige og rike i verden fortsetter å øke, viser rapporten fra den britiske hjelpeorganisasjonen.

Verdens fem rikeste menn , Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison og Warren Buffet, hadde i 2020 formuer på til sammen 4.170 milliarder kroner. I fjor var de gode for hele 8.946 milliarder kroner.

I løpet av den samme perioden ble 4,8 milliarder mennesker, som utgjør over halvparten av jordas innbyggere, fattigere.

Bedrifter skaper ulikheter ved å presse arbeidere, berike velstående aksjonærer og å unnlate å betale skatt, mener Oxfam, som legger fram sin rapport i forbindelse med at Norges tidligere utenriksminister Børge Brende har samlet verdens rike og mektige til World Economic Forum i Davos denne uka.

– For å få slutt på ekstrem ulikhet, må regjeringer på radikalt vis sørge for at makten som milliardærer og selskaper i dag har, flyttes tilbake til vanlige mennesker. En mer likestilt verden er mulig hvis regjeringer effektivt regulerer og omformer privat sektor, heter det i rapporten.

Styrtrike

Oxfam viser blant annet til hvordan formuen til Amazon-eier Jeff Bezos økte med 25 prosent til over 1.700 milliarder kroner fra 2020 til 2023.

I 2021 brukte Bezos nærmere 57 milliarder kroner på en 10 minutter lang ferd opp i verdensrommet og takket da Amazons arbeidere for å ha gjort dette mulig.

Amazon regnes som en versting når det gjelder arbeidsforhold og har i årevis forsøkt å hindre ansatte fra å organisere seg.

Dersom Bezos og de øvrige fire mennene som topper lista over rikinger hadde brukt 1 million dollar daglig, ville det likevel ta dem 476 år å bruke opp formuene de sitter på, har Oxfam regnet ut.

Klimautslipp og konflikter

Verdens rikeste 1 prosent eier nå 43 prosent av det som regnes som finansielle verdier i verden, og de står samtidig for like mye skadelige klimautslipp som to tredeler av verdens befolkning.

– Det er helt åpenbart at det er vanlige mennesker som tvinges til å håndtere konsekvensene av de siste årenes pandemi, kriger og inflasjon. Samtidig fortsetter de globale selskapene å generere store gevinster, sier generalsekretær Suzanne Standfast i Oxfam Sverige til TT.

– Når folk blir fattigere, mens andre blir rikere, så utløser dette konflikter eller gjør dem tydeligere, mener professor Ashok Swain som er freds og konfliktforsker ved universitetet i Uppsala.