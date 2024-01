Oslo Børs åpnet flatt mandag morgen, men snudde nedover utover dagen. Da børsen stengte sto hovedindeksen i 1.286,13, ned 0,97 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen sto mandag da Oslo Børs stengte ned 0,8 prosent til 77,61 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1 prosent til 71,99 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Urolighetene i Midtøsten holder prisene oppe, selv om markedet ikke ser en stor sjanse for at konflikten vil spre seg.

Equinor endte ned 2,8 prosent, mens Aker BP ble svekket 2,3 prosent.

Sistnevnte meldte i morges at nettoproduksjon endte på 444.300 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal, noe svakere enn perioden før. Den realiserte snittprisen var på 83,60 dollar fatet, mot 87,60 dollar fatet i tredje kvartal.

I rødt

Aksjonærer er skuffet etter at det sveitsiske IT-selskapet SoftwareOne avslo budet som kunne ført til oppkjøp av norske Crayon. Aksjen falt dermed 4,3 prosent.

John Fredriksens Northern Drilling stupte 7,7 prosent. Det er ingen nyheter knyttet til fallet, men aksjen skal strykes fra Oslo Børs.

– Styr unna denne aksjen, sier Finansavisens aksjekommentator Olav Gram Degnes i Børsmorgen.

Aksjen ble nylig også lagt inn i Investtechs hold-deg-unna-portefølje.

Også Fredriksen-dominerte Frontline endte ned 0,2 prosent. Aksjen er imidlertid siden nyttår opp nær 15 prosent.

Bakgrunnen for oppgangen har vært rykter om salg av tankskip , og fredag kveld ble ryktene bekreftet. Da ble det kjent at rederiet har signert en avtale om å selge sine fem eldste VLCCer til en pris på totalt 290 millioner dollar, tilsvarende omtrent tre milliarder kroner.

Mandag morgen ble det kjent at Elkem har signert en avtale med avtale om kjøp av REC Solar Norway fra REC Solar Holdings. Det sendte aksjen ned 2,6 prosent.

– Gjennom denne avtalen sikrer Elkem kontroll over industriområder og anlegg i Kristiansand og på Herøya. Dette vil gi oss muligheten til få lokale synergier og videreutvikle Fiskaa-anlegget, sier Elkems senior visepresident for teknologi, Håvard Moe, i en kommentar.

Opptur

AutoStore var et av få lysglimt mandag. Aksjen steg 5,7 prosent på relativt høy omsetning. Siste tre måneder er aksjen opp nær 90 prosent etter å ha vært gjennom en kjølig periode på børs siste to år.

Kjendistunge Nykode, som blant andre har Jan Haudemann-Andersen, Rasmussen-familien i Kristiansand og Runar Vatne på aksjonærlisten, steg 4,7 prosent. Carnegie har nå oppgradert aksjen til kjøp og samtidig jekket opp kursmålet.