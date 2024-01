Blåmandag på børsen

Det er vanskelig å overbevise hardbarkede optimister om at de er en smule for optimistiske, men tallenes tale er klar: Europas økonomi fyrer på maksimalt tre av fire sylindre. Mandag ble det kjent at Tysklands verdiskapning krympet med 0,3 prosent i fjor, inkludert et fall på 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Samtidig ligger konsumprisveksten på 3,7 prosent, nesten dobbelt så mye som Den europeiske sentralbankens (ESB) mål.

Skal vi tro østerrikske Robert Holzmann, som er del av ESBs pengepolitiske råd, bør fokuset først og fremst være på å få ned inflasjonen. I et intervju med CNBC hevdet han at det kanskje ikke kommer noen rentekutt før neste år. Uttalelsen førte umiddelbart til at renten på tiårige tyske statsobligasjoner steg med 0,07 prosentpoeng, mens Dax-indeksen svekket seg med rundt en halv prosent.

Til tross for stadig mer uro i Midtøsten, var en krigsaksje blant børstaperne i vår del av verden. Paris-baserte Dassault Aviation meldte om uventet få bestillinger av private jetfly i fjor, samt skuffende leveranser av Falcon-modellen og kampflyet Rafale. Hovedårsaken var behov for å gjøre endringer på en del av flyene, kombinert med problemer i forsyningskjeden. Aksjen stupte 7 prosent, godt hjulpet av at Deutsche Bank var raskt ute og nedgraderte den fra «kjøp» til «hold».

For øvrig regner nederlandske Ing med at den tyske økonomien vil fortsette å svekke seg i år. Likevel tilsier analytikernes konsensusestimat for Euro Stoxx 600-indeksen en inntjeningsvekst på solide 6,5 prosent i 2024. Selskapene i indeksen får imidlertid bare rundt 40 prosent av sine inntekter fra Europa, så mye avhenger av hva som skjer i blant annet Kina og USA. Meglerhusene er uansett blitt mer nøkterne, og det nevnte inntjeningsestimatet er allerede 2,1 prosent lavere enn for bare tre måneder siden. Paradoksalt steg Stoxx 600 likevel med 6 prosent i perioden.