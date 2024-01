I en børsmelding mandag melder Kahoot at styret i Kangaroo BidCo har vedtatt, med virkning fra etter handelsslutt på Oslo Børs i dag, 15. januar 2024, å iverksette tvangsinnløsning av de øvrige aksjene i Kahoot som ikke eies av Kangaroo BidCo.

Dermed vil Kangaroo BidCo overta 100 prosent eierskap av aksjene i Kahoot.

Den tilbudte løsningssummen for tvangsinnløsningen er 35 kroner per aksje, som tilsvarer tilbudsprisen per aksje i det gjennomførte tilbudet som gikk gjennom 11. januar. Oppgjør av den tilbudte løsningssummen vil finne sted omkring 19. januar 2024, skriver selskapet videre i børsmeldingen.

Før tvangsinnløsningen satt Kangaroo BidCo på en aksjebeholdning på 466,9 millioner aksjer i e-læringstjenesten, som representerer omtrent 94,75 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i selskapet.

Totalt betaler Kangaroo BidCo 17,25 milliarder kroner for plattformen som om ikke alt for lenge skal strykes av børs.