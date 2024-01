– Vi er ikke veldig optimistiske når det kommer til avkastning, sa oljefondsjef Nicolai Tangen i et intervju med Bloomberg TV under årets World Economic Forum i alpebyen Davos, Sveits.

– Det er mer underliggende inflasjonspress og jeg tror presset vil forbli der lengre, sa han og fortsatte:

– Jeg tror sentralbankene vil være veldig, veldig forsiktige med å kutte i rentene for fort, ettersom de var for trege med å sette dem opp.



Tangen sa videre at underliggende inflasjonspress og høye lønnskrav i flere land, vil til en viss grad ha en spiraleffekt på inflasjonen fremover.

– Så har vi noen klimaeffekter, som virker negative på prising, du har geopolitikk, du har handelsruter, mange ting - det er bare ikke en veldig «happy» cocktail.

– Vi vet ikke hva jokeren for 2024 blir

Det raske tempoet som sentralbankene økte renten med hadde en effekt på økonomien, med spesielt negative implikasjoner for gjeldsatte selskaper og eiendomsmarkedet, fortsatte Tangen og la til at det meste av «det store hoppet i kapitalkostnadene» sannsynligvis er over, og at «herfra kommer det nok til å normalisere seg litt fremover».

– Penger er ikke gratis lenger, og jeg tror ikke det vil være det på lang tid, sa han.

Han advarte videre mot at de kjente risikoene er mindre bekymringsfulle enn de uventede faktorene.

– Du vet at det som virkelig avsporer ting er de tingene vi aldri har tenkt på: finanskrisen, et jordskjelv, Covid, den type situasjoner, sa Tangen.

– Det er det som kommer til føre til at ting avsporer, og vi vet ikke hva jokeren for 2024 kommer til å bli, men det kommer garantert til å være noe ingen av oss har tenkt på.