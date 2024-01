En sentral del av direktivet er derfor ikke uventet innføringen av et sett standarder for bærekraftrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), som blir den nye gullstandarden. Reglene har til hensikt å heve listen for bærekraftrapportering og sikre større åpenhet, sammenlignbarhet og pålitelighet. Historisk har man hatt mange frihetsgrader til å velge hvordan man rapporterer. Det har vært mulig å fremheve alle de positive sidene ved virksomheten, og heller tone ned de områdene man hadde dårligst samvittighet på. Slik sett har mange bærekraftrapporter blitt nærmest glansbildesamlinger der alt er i skjønneste orden. Det er det slutt på nå. Selv den dårligste samvittigheten skal frem i lyset.

Grønne skoger

ESRS består av tolv standarder for bærekraftrapportering. To av standardene (ESRS 1 og 2) er generelle og gjennomgripende og definerer generelle krav til rapporteringen og til noteopplysninger for alle foretak. Videre følger fem standarder på miljøområdet (ESRS E1–E5) som inkluderer tema som klima, forurensning, vann/sjø, biodiversitet/økosystem og ressursutnyttelse/sirkulærøkonomi. Deretter følger fire standarder på sosiale forhold (ESRS S1–S4) som omfatter temaer som egne ansatte, ansatte i verdikjeden, påvirkning i lokalsamfunnet og konsumenter/sluttbrukere. Når det gjelder eierstyring og selskapsledelse, er det kun én standard (ESRS G1) som går på hvordan foretaket styres og drives. Mens standardene over er sektoragnostiske, det vil at de gjelder for alle, ventes det i tillegg spesialstandarder som er bransjetilpassede og også egne standarder for mindre børsnoterte og unoterte virksomheter.

Det er lett å se at dette blir omfattende rapportering. Bare de tolv standardene som gjelder uavhengig av bransje teller 339 sider til sammen. I tillegg kommer appendiks og veiledninger. Legg til at standardene er på engelsk og med et språk som ikke nødvendigvis er selvforklarende, så ser man hvor det bærer hen. Og hvis noen lurte på det: Dette kommer selvsagt i tillegg til den finansielle rapporteringen man allerede har. Men ett lyspunkt er det jo. De fleste har heldigvis sluttet med å trykke opp årsrapportene på papir. Ellers ville det fort gått med en skog og to, når alle skal fortelle omverdenen hvor grønn man er blitt.

Hvem slukker lyset?

Med disse omfattende kravene er det lett å stille seg spørsmålet hvordan man i alle dager skal komme i mål med alt dette, i tillegg til den finansielle rapporteringen, i et hektisk årsoppgjør. Det kjedelige rådet er selvsagt at man må begynne tidlig, ha nødvendige ressurser, fordele ansvar og bruke gode rådgivere. Men enda viktigere er det at man velger seg ut det som faktisk er vesentlig for akkurat din virksomhet. Og her kommer standardene oss til unnsetning i form av en såkalt vesentlighetsanalyse (en dobbel faktisk). Den ser vi nærmere på i neste Kapital-utgave.