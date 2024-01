Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Private equity-selskapet Verdane tok den nettbaserte bildebutikken Desenio på børs og tjente milliarder . Tre år senere er fasiten fullstendig kollaps og gedigne aksjonærtap.

På topp var Desenio verdt 15 milliarder kroner, og Verdane lå an til en gevinst på over 7 milliarder. Nå er selskapet verdt bare 63 millioner. Verdane sikret mye av gevinsten før kursraset, men eier fortsatt en fjerdedel, som nå er verdt bare 19 millioner kroner.

Stig Myrseth, tidligere aksjeanalytiker og forvalter, anbefalte teknologiselskapet Nvidia gjentatte ganger for flere år siden. Nå er selskapet blitt en gigant på børs, og Myrseths aksjetips ville gitt en avkastning på over 2.000 prosent.

Myrseth synes det er hyggelig å bli minnet om dette nå, og sier at han dessverre ikke kjøpte noen aksjer selv.

Problemene står i kø for klesgründer Ørnulf Høyer. Nå må han møte i retten for å kjempe mot en tidligere investor som krever ham for 10 millioner kroner.

Den tidligere investoren mener Høyer har gitt uriktige opplysninger og misbrukt sin innflytelse i et selskap, slik at han fikk en urimelig fordel. Høyer mener anklagene er «helt grunnløse», og at søksmålet handler om utpressing.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det vi nå ser, er en form for nestensammenbrudd i landbruket. Det er altfor mye storfekjøtt og svin, for lite melk, nok melkepulver, for lite poteter og for få egg. For bare få måneder siden kappet man hodet av hønene.

Pottittbønder og eggedosis. Det blir nok orden på det, bare man holder døren åpen for import, skriver Hegnar.

