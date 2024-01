Frykten øker på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.928,05 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 37.511,09 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.770,10 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,0 prosent til 13,91.

Morgan Stanley og Goldman Sachs har lagt frem sine kvartalstall. Førstnevnte faller 1,9 prosent mens sistnevnte stiger 0,7 prosent.

Ifølge DNB Markets prises det nå inn en klar overvektsannsynlighet for et rentekutt i USA allerede i mars, og spørsmålet markedsaktører stiller seg i dag er om Christopher Waller i Federal Open Market Committee vil bruke anledningen til å korrigere prisingen i sin tale klokken 17.00.

«Sjefen sjøl, Jerome Powell, har ingen opptredener på gang i dette som er den siste uken der Fed-representanter kan uttale seg offentlig, før munnkurven settes på i forkant av rentemøtet i slutten av måneden», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Børsåret 2024 har, i motsetning til fjoråret, startet svakt.

«De asiatiske investorene sendte børsene i regionen nedover tirsdag, delvis på grunn av manglende impulser fra USA og delvis på grunn av generell usikkerhet», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.