Takket være en hærskare med overarbeidete revisorer og regnskapsavdelinger har en rekke amerikanske selskaper allerede ferdigstilt sine rapporter for fjerde kvartal. Tirsdag fortalte Morgan Stanley at resultatet krympet med 35 prosent fra samme periode året før, noe som medførte at banken bommet på analytikernes konsensusestimat. Inntektene steg med overraskende høye 1,2 prosent, så det lavere overskuddet skyldtes økte kostnader, inkludert innbetalinger til Federal Reserve i forbindelse med fjorårets tilløp til bankkrise. Ved firetiden var aksjekursen ned med godt over 3 prosent.

Goldman Sachs presenterte derimot både topp- og bunnlinjetall som var langt bedre enn ventet, med en vekst på henholdsvis 23 og 51 prosent. Paradoksalt gjorde bankens mest anerkjente virksomheter, «investment banking» og verdipapirmegling, det betydelig verre, men god utvikling i kapitalforvaltningen mer enn oppveide dette. Aksjen fikk et løft på 1 prosent.

PNC Financial, USAs sjette største bank, fikk et kursfall på rundt 2 prosent. Inntektene sank med 7 prosent, mens overskuddet ble nær halvert. Banken, som i motsetning til Morgan Stanley og Goldman fokuserer mest på personkundemarkedet, har nå opplevd lavere rentemarginer i fire kvartaler på rad, til tross for sentralbankens mange rentehevinger. Utviklingen sammenfaller med krympende innskudd og viser at mange kunder flytter penger til investeringer med høyere forventet avkastning, som pengemarkedsfond.

I Europa var Commerzbank blant tirsdagens børstapere, med en nedtur på mer enn 4 prosent. Reuters meldte kvelden før at konsernet vurderer en sammenslåing med Deutsche Bank. De to finanskjempene forhandlet om en fusjon for fem år siden, men det ble den gang ikke noe av transaksjonen. Ifølge en kilde skal de tyske myndighetene nå være åpne for å selge sitt 15 prosent eierskap i Commerzbank, for å redusere sitt budsjettunderskudd. Deutsche Bank lukter på sin side på mulige oppkjøpsobjekter, som del av en større restruktureringsstrategi. For øvrig var Deutsche Bank-kursen rundt 1 prosent lavere.