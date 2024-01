Venter forsiktig rentekutt i 2024

Christopher Waller i Federal Open Market Committee, sa i talen at det er en mulighet for at styringsrenten i USA kan reduseres i løpet av 2024. Han understreket at FED ikke har noen grunn til å skynde seg med denne prosessen.

Waller påpekte at et rentekutt er aktuelt så lenge inflasjonen ikke øker igjen og forblir på et høyt nivå.

«Fed har en mulighet til å senke rentenivået i løpet av året,» sa han, og la til at enhver nedgang i rentene bør være metodisk og gjennomtenkt.

Den nåværende styringsrenten, som har vært uendret siden juli, ligger mellom 5,25 og 5,50 prosent. Dette er det høyeste nivået på 22 år. Selv om prisveksten fortsatt er høyere enn det sentralbanken foretrekker, har arbeidsledigheten holdt seg lav.

Waller bemerket også at deres innsats for å kontrollere inflasjonen ikke har skadet arbeidsmarkedet. Han uttrykte at det gjenstår å se om sentralbanken kan oppnå sitt inflasjonsmål på to prosent uten å påvirke arbeidsmarkedets sterke ytelse.

Waller sin tale førte til små bevegelser på Wall Street.