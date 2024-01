Rødt over hele linjen

Her er hvordan de tre viktigste indeksene gjorde det:

S&P 500 falt 0,43 prosent.

Dow Jones falt 0,68 prosent.

Nasdaq falt 0,20 prosent.

Volatilitetsindeksen er opp 5,1 prosent til 13,98, og tiårige amerikanske statsobligasjoner steg 2,9 prosent til 4,06.

Bevegelser

Spirit Airlines opplevde et dramatisk fall på 47,76 prosent på Wall Street etter en rettsavgjørelse som blokkerte JetBlues forsøk på å kjøpe flyselskapet for 3,8 milliarder dollar. Dette skjedde som følge av bekymringer fra amerikanske myndigheter om at oppkjøpet ville begrense konkurranse og øke billettpriser for forbrukerne. JetBlue-aksjen svingte først, men steg med 5 prosent.

Goldman Sachs og Morgan Stanley rapporterte sine resultater for fjerde kvartal i 2023, med blandet mottakelse. Goldman Sachs overgikk forventningene med en omsetning på 11,3 milliarder dollar, mens Morgan Stanley rapporterte en omsetning på 12,9 milliarder, litt over forventningene. Begge bankene uttrykte forsiktighet med tanke på fremtidige økonomiske utfordringer. Goldman-aksjen steg 0,73 prosent, mens Morgan-aksjen falt 0,62 prosent.

Tirsdag har også vært en tung dag for teknologiselskapene. Slik endte det for selskapene:



Facebook falt 1,88 prosent til 367,46 dollar.

Amazon falt 0,94 prosent til 153,16 dollar.

Apple falt 1,23 prosent til 183,63 dollar.

Netflix falt 2,22 prosent til 481,24 dollar.

Alphabet falt 0,22 prosent til 144.08 dollar.

Sentralbankens rentestrategi for 2024

Christopher Waller fra FED indikerte at styringsrenten i USA, som for tiden er på sitt høyeste nivå på 22 år, muligens vil bli redusert i 2024. Han understreket behovet for en gradvis tilnærming til rentekutt, gitt den fortsatt høye inflasjonen og den stabile arbeidsledigheten i landet. Waller uttrykte også håp om at inflasjonen kan reduseres til det ønskede målet på 2 prosent uten å skade arbeidsmarkedet.

Olje og krypto

Brent-olje sank 1,15 prosent til 77,73 dollar pr. fat, mens WTI-olje sank 0,82 prosent til 72,08 dollar pr. fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 0,68 prosent til 43.202,46 dollar pr. coin, og Ethereum handles opp 2,26 prosent til 2.586 dollar pr.coin.