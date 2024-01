Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Fornybarselskapet Greenstat har fridd til småaksjonærer i mange år . Nå kommer en ny storaksjonær inn til en prising som betyr kurshavari for over 2.000 småsparere.

I en emisjon på 150 millioner kroner rettet mot det franske energiselskapet FDE er prisingen hele 74 prosent lavere enn ved en emisjon i mars i fjor. Vegard Frihammer, sjef i Greenstat, sier markedet er krevende nå, og at investorene i større grad kan diktere betingelsene.

Selvaag-arving Cecilie C. Holte Selvaag har trosset et seigt luksusmarked og solgt en luksusvilla på Frogner i Oslo for hele 75 millioner kroner. Det er den høyeste prisen som er registrert i landet hittil i år.

Den fireetasjes murvillaen er på 417 kvadratmeter og har underjordisk garasje og svømmebasseng. Hvem som kjøpte den fasjonable boligen, er ikke kjent.

Stian Rustad, gründer i 24SevenOffice, raser mot Visma. Han mener programvaregiganten nærmer seg et de facto monopol med sin markedsmakt, og sier det er problematisk at Visma kjøper opp så mange systemer og enten melker dem for verdi eller legger dem ned.

Visma er svært uenig i kritikken fra Rustad. Selskapet mener Rustad kommer med udokumenterte påstander.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som i VG lover at det skal bli skattekutt «for arbeidsfolk».

Vi tror Trygve Slagsvold Vedum lover for mye – igjen. Hverken vanlige folk eller arbeidsfolk vil få skattelettelser som monner i år eller neste år, skriver Hegnar.

