Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Analytikeren trekker frem at rentesnakk senket Wall Street tirsdag, men at chipgigantene, med Nvidia og AMD i spissen, viste styrke selv på en dag preget av generell nedgang.

«Dette understreker teknologisektorens økende relevans i den moderne økonomien. Disse selskapenes evne til å prestere under usikre økonomiske forhold kan tilskrives deres innovative kjernevirksomhet og deres sentrale rolle i den digitale økonomien», skriver Berntsen.

Asia

Ferske nøkkeltall sender onsdag morgen Shanghai Composite i Kina ned 0,90 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller hele 3,10 prosent.

BNP-tall for fjerde kvartal viser at den kinesiske økonomien vokste 5,2 prosent på årsbasis. Det er imidlertid svakere enn økonomenes forventning om en BNP på 5,3 prosent.

I Japan styrkes derimot børsen. Nikkei stiger 0,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,37 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,84 prosent til 77,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,94 prosent prosent til 71,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det var tirsdag en utfordrende dag for de ledende indeksene på Wall Street, der flyaksjer opplevde et dramatisk fall på nesten 50 prosent.

S&P 500 falt 0,37 prosent til 4.765,98, og Dow Jones endte ned 0,62 prosent til 37.361,12. Nasdaq gikk tilbake 0,19 prosent til 14.944,35.

Spirit Airlines falt voldsomme 47,76 prosent etter at en rettsavgjørelse som blokkerte JetBlues forsøk på å kjøpe flyselskapet for 3,8 milliarder dollar. Dette skjedde som følge av bekymringer fra amerikanske myndigheter om at oppkjøpet ville begrense konkurranse og øke billettpriser for forbrukerne.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet rett ned tirsdag morgen. Etter en kort periode i grønt endte utviklingen igjen i rødt. Ved børsslutt er fasit en nedgang på 0,1 prosent til 1.284,38.

Blant de mest omsatte falt den tidligere «folkeaksjen» Nel 7,4 prosent til 5,49 kroner. Aksjen er dermed nå ned 20 prosent siden nyttår. DNB Markets nedjusterer tirsdag sitt kursmål på aksjen etter estimatkutt.

I motsatt ende hadde flere shipping-aksjer en positiv utvikling tirsdag. Tankgiganten Frontline endte opp 2,7 prosent til 238,50 kroner, Okeanis Eco Tankers klatret 3,4 prosent, mens Hunter steg 1,1 prosent til 2,26 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro: