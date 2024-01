(Saken oppdateres)

I kjølvannet av børsfall i både USA og Asia, åpner også Oslo Børs ned.

Etter 1,5 times handel står hovedindeksen i 1.267,14, ned 1,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,49 prosent til 77,12 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,71 prosent prosent til 71,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bakgrunnen for fallet er at en sterkere amerikansk dollar begrenser etterspørselen etter dollardenominert råolje. Det til tross for at de økende risikoene for forsyningsforstyrrelser i lys av den eskalerende konflikten i Rødehavet dempet tapene.

– Mangelen på respons fra markedet på nylige geopolitiske risikoer antyder at det ikke tar trusselen om forsyningsforstyrrelser på alvor. Imidlertid, selv om det så langt ikke har gått tapt produksjon, strammer det indirekte til i markedet ved å sende mer tilbud ut på vannet, sier Daniel Hynes, seniorråvarestrateg ved ANZ Bank, i en melding.

Equinor faller 1,77 prosent til 301,60 kroner, mens Aker BP svekkes 1,54 prosent til 274,80 kroner. Vår Energi er ned 1,80 prosent til 30,04 kroner.

I rødt

Flere av shipping-aksjene, som hadde en positiv utvikling tirsdag, følger nå markedet ned.

John Fredriksens tankgigant Frontline svekkes 1,64 prosent til 234,60 kroner, BW LPG er ned 2,08 prosent til 141,30 kroner, og Hafnia går tilbake 0,77 prosent til 70,50 kroner.

Golden Ocean faller 0,19 prosent til 105,90 kroner, mens Avance Gas er ned 2,55 prosent til 137,60 kroner.

Den tidligere favoritten til investor Arne Fredly, Hunter Group, stiger derimot 13,84 prosent til 2,57 kroner. Selskapet bekreftet i morges å ha inngått en treårig back-to-back charter med en internasjonal motpart for en eco-designet VLCC med installert scrubber.

Alt i alt er vinnerlisten relativt kort onsdag morgen. Blant de aller mest omsatte aksjene er det kun Adevinta og Telenor som stiger, med oppgang på henholdsvis 0,27 prosent til 112,60 kroner og 0,20 prosent til 124,70 kroner.

I motsatt ende av skalaen er Horisont Energi aksjen som faller mest onsdag, med en nedgang på 9,30 prosent til 4,68 kroner. Selskapet meldte i morges at de har besluttet å ha en struktur med to adm. direktører. Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen vil fortsette som adm. direktør, mens nåværende finansdirektør Leiv Kallestad også vil ta på seg rollen.