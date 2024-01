Bank of America åpner døren for null rentekutt i 2024

For øyeblikket priser markedene inn omtrent seks rentekutt fra Federal Reserve og Den europeiske sentralbanken – som starter henholdsvis i mars og april – fem kutt fra Bank of England, og to kutt fra Reserve Bank of Australia.

Likevel skriver valutastrateg i Bank of America Athanasios Vamvakidis ifølge Marketwatch at det er «verdt å vurdere konsekvensene av det som virker som et urealistisk scenario». Nemlig at de store sentralbankene holder renten på nåværende nivåer – ut året.



– Bank of America forventer færre kutt for alle på grunn av vedvarende inflasjon, motstandsdyktige økonomier og anstrengte arbeidsmarkeder, sier strategen i analysen.

Høster støtte

Bank of America-strategen får sitt synspunkt støttet av flere beslutningstakere i USA og internasjonalt.

Medlemmer av Den europeiske sentralbankens pengepolitiske råd, Robert Holzmann og François Villeroy de Galhau, forsøkte å dempe markedets forventninger til rentekutt mandag og tirsdag. Fed-guvernør Christopher Waller sa også at det ikke er nødvendig å «stresse med å kutte rentene for fort».

Deres uttalelser bidro til å utløse en salgsbølge i det amerikanske obligasjonsmarkedet, som presset den 10-årige avkastningen opp med 11,5 basispunkter til 4,064 prosent.

– Den viktigste diskusjonen i markedet nå som det nye året har startet, er ikke om, men når og hvor raskt G-10 sentralbanker vil begynne å senke styringsrentene, sier Vamvakidis.

– Selv om et scenario der sentralbankene holder renten uendret i år kan virke helt urealistisk i forhold til konsensus, er det fortsatt verdt å vurdere markedets implikasjoner, etter vår mening, da vi er forundret over det aggressive markedet som priser inn rentekutt i år.

To inflasjonsfaktorer

Det er to faktorer som for øyeblikket bidrar til bekymring for vedvarende inflasjon.

Den første er utviklingen i Midtøsten, der angrep mot Houthi-militsen i Jemen fra USA førte til at det britiske oljeselskapet Shell i går suspenderte forsendelser gjennom Rødehavet.

Det kan gi høyere inflasjon fordi krigen kan gi høyere oljepris, i tillegg til at lengre reisevei for skipene som ikke lenger seiler gjennom Rødehavet, gir høyere fraktrater.

En annen faktor er lønnsveksten i USA, som kom inn på en uventet sterk 0,4 prosent for desember og 4,1 prosent på årsbasis.

Brent Schutte, sjefinvesteringsansvarlig for Milwaukee-baserte Northwestern Mutual Wealth Management, beskrev dette som «eneste gjenværende glør som kan gjenopplive inflasjon».

Svak krone

Vamvakidis har tittulert tirsdagens melding «Tenk det utenkelige». Dersom ingen sentralbanker kutter rentene vil det få store konsekvenser for valutamarkedet.

– Et ekstremt scenario der ingen G-10 sentralbank kutter renten i år vil være positivt for dollaren, euroen og sveitserfranc mot den norske kronen, den australske dollaren og japanske yen, sier han.