Aksje straffes etter direktørnyheter

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.268,24 poeng, ned 1,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 76,87 dollar, ned 1,8 prosent. Equinor faller 1,6 prosent til 302,15 kroner, mens Aker BP faller 1,4 prosent til 275,20 kroner.

Bakgrunnen for fallet i oljeprisen er en sterkere amerikansk dollar som begrenser etterspørselen etter dollarpriset råolje. Det skjer til tross for økt risiko for forsyningsforstyrrelser i lys av den eskalerende konflikten i Rødehavet.

Flere av shipping-aksjene, som hadde en positiv utvikling tirsdag, følger nå markedet ned. John Fredriksens tankgigant Frontline faller 2,5 prosent til 232,45 kroner, BW LPG er ned 0,8 prosent til 143,10 kroner mens Hafnia faller 0,2 prosent til 70,90 kroner.

Hunter Group bekrefter å ha inngått en treårig back-to-back charter med en internasjonal motpart for en eco-designet VLCC med installert scrubber. Selskapet har leid inn fartøyet til en fast rate på 51.000 dollar pr. dag. Aksjen stiger 13,5 prosent til 2,56 kroner.

Horisont Energi-aksjen faller 13,0 prosent til 4,49 kroner. Onsdag morgen meldte selskapet at det har besluttet å ha en struktur med to adm. direktører. Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen vil fortsette som adm. direktør, mens nåværende finansdirektør Leiv Kallestad også vil ta på seg rollen.

Oslo Børs-noterte Subsea 7 og italienske Saipem slåss om nye subseakontrakter med Petrobras verdt flere milliarder dollar, melder Upstream. Oljeservicekonkurrentene skal ha lagt inn bud i to anbud for såkalte SURF-kontrakter for Petrobras' niende og tiende produksjonsenheter som skal utplasseres på det gigantiske Buzios-feltet i Santos-bassenget utenfor Brasil – Buzios 9 og 10. Subsea 7-aksjen faller 0,5 prosent til 148,0 kroner.