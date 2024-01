2024 har så langt vært et blytungt år for Boeing, og vondt ble verre tirsdag med et kursfall på nye 8 prosent. Hittil i år er aksjen ned 20 prosent. Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes var ikke nådig mot selskapet på Børsmorgen onsdag.

– Som vi allerede har skrevet er Boeing pill råttent. Ledelsen har vanstyrt selskapet og ødelagt 737-modellen de har holdt på siden 1968 da Johs Harviken var stilløperen på ski i Norge. De har prøvd å forlenge fra 100 til 200 passasjerer uten noe særlig hell, og både flyet, ledelsen og aksjen har mistet totalt balansen, sa han.

Under granskning

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) informert i forrige uke Boeing om at selskapet er under granskning etter hendelsen der vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet i luften, kort tid etter avgang i en høyde på 16.000 fot. I etterkant har både Alaska Airlines og United Airlines oppdaget løse bolter på flere fly.

Molnes spår mer smerte for Boeing-aksjonærene.

– Boeing skal langt ned, og er i ferd med å miste retten til å styre sitt eget selskap. De må få inn nye ledere, og dette kommer til å pågå i hele år. Det er en aksje du bare må holde deg langt unna, konkluderte han.