På Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord delte energiminister Terje Aasland tirsdag ut 27 lisenser til Aker BP i årets TFO-runde, hvorav 17 operatørskap.

– Dette er et klart signal om at man ønsker vår næring i lang tid fremover, uttalte en veldig fornøyd letesjef Olav Antonio Blaich da han onsdag gjestet Finansavisens TV-studio på seminaret.

Han varsler et et veldig aggressivt leteprogram for 2024 på kapitalmarkedsdagens 8. februar.

– «Kalle» (konsernsjef Karl Johnny Hersvik, journ. anm.) har begynt å kalle oss finneavdeling istedenfor leteavdeling for å sette mer trykk på oss til å levere verdier og fat. Dette setter forventninger, men er også ekstremt motiverende, fortsatte letesjefen.

Comeback i Barentshavet

Aker BP har tidligere boret mange brønner i Barentshavet, uten å få konkretisert dette i drivverdige funn. Men gjennom Lundin er selskapet nå tilbake i havområdet i nord, i kraft av Wisting-feltet.

– Vi skal bore tre brønner rundt Wisting. Samtidig er vi med på en dugnad for å finne ut av ressursgrunnlaget for gass i Barentshavet, og om det er mulig å få til en gassløsning, sa Blaich.

Spørsmålet er om det er nok gass i Barentshavet til å forsvare en rørledning som kan knyttes til resten av nettverket, det vil si med Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet vest for Sandnessjøen.

– Før du investerer 20 milliarder kroner må du vite om du har noe, så dette krever en borekampanje som forhåpentlig faller positivt ut, sa leder i geologiselskapet ExploCrowd, Sidsel Lindsø.