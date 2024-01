Frykten øker – New York-børsen faller

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 14.804,16 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 37.209,81 poeng. S&P 500 faller 0,7 prosent til 4.731,89 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,1 prosent til 14,68.

Freyr Battery faller 2,4 prosent til 1,40 dollar. Dagens laveste kurs er 1,32 dollar, hvilket er en ny bunnotering.

Makro

Omsetningen i detaljhandelen i USA var på 709,9 milliarder dollar i desember, en økning på 0,6 prosent fra måneden før, viser ferske tall onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,4 prosent.

Ekskludert biler og bildeler var detaljhandelen opp 0,4 prosent på månedsbasis, mot en oppgang på 0,2 prosent måneden før. Forventningen her var en ny økning på 0,2 prosent.

Rentekutt?

Forventningene til rentekutt ble noe dempet tirsdag kveld etter at Fed-medlem Christopher Waller uttalte seg om saken. Han åpnet opp for at rentekutt kan være aktuelt i år, men at Fed i så fall må kutte gradvis og forsiktig.

«Markedet priset inn hele 6-7 rentekutt fredag forrige uke, men nå har optimismen dempet deg til 6 rentekutt. Forventningene rundt mars-kutt har også dempet seg, fra å være priset inn en 80 prosent sannsynlighet til å være på 65 prosent», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Onsdag kveld vil markedet rette blikket mot Feds Beige Book, som publiseres klokken 20.00 norsk tid.