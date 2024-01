Faller på børs etter resultatvarsel

Den engelske fotballklubben Manchester United, som er børsnotert i USA, har nå senket inntekts- og inntjeningsforventningene for inneværende regnskapsår etter at klubben havnet sist i sin gruppe i Champions Leagues gruppespill.

Sisteplassen betyr ikke bare at klubben er ute av den gjeveste europacupen, det innebærer også at en overføring til Europa League utgår – og at viktige TV-, kamp- og premieinntekter glipper.

Manchester United var i gruppe med Bayern München, FC København og tyrkiske Galatasaray. I gruppespillets aller siste kamper ble det avgjort at det tyrkiske laget sikret tredjeplassen, som gir en plass i Europa League, mens Bayern München og FC København kvalifiserte seg til Champions Leagues sluttspill.

Senker guidingen

INN PÅ EIERSIDEN: Jim Ratcliffe, som ifølge Forbes er god for 20,8 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

Omsetningen i inneværende regnskapsår ventes dermed til mellom 635 og 665 millioner pund – mellom 8,46 og 8,86 milliarder kroner. Tidligere var Manchester Uniteds inntektsguiding på 650–680 millioner pund.

Klubben senker også guidingen for justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) til 125–150 millioner pund, fra tidligere 140–165 millioner pund.

Hovedforklaringen er Champions League-exiten og bortfallet av relaterte TV-inntekter.

I regnskapsmessige 2023 hadde Manchester United inntekter på 648,4 millioner pund og en justert ebitda på 154,9 millioner pund, ifølge Reuters.

Onsdagens guidingkutt senker Manchester United-aksjen i USA-handelen; aksjen er i 16.30-tiden ned rundt 3 prosent.

Inntektsrekorder fra start

Manchester United har også fremlagt foreløpige tall for det regnskapsmessige første kvartalet i regnskapsåret 2024, som gjelder månedene juli, august og september.

Disse viser samlede inntekter på 157,1 millioner pund, en økning på 9,3 prosent fra tilsvarende periode i fjor – og ny rekord for den engelske storklubben.

Klubbens kampinntekter og kommersielle inntekter steg også til nye rekorder i perioden, med økninger på henholdsvis 28,6 og 3,4 prosent til 27,4 og 90,4 millioner pund. I perioden innledet klubben et nytt globalt partnerskap med sportsdrikkemerket Wow Hydrate, mens tre eksisterende samarbeid med blant andre Konami ble fornyet.

Nær uendret underskudd

Rekordinntektene bidro til et justert ebitda-resultat på 23,3 millioner pund, ned fra 23,6 millioner ett år tidligere.

De totale driftsutgiftene økte med 12,8 prosent til 184,7 millioner pund.

På bunnlinjen tapte klubben 25,8 millioner pund i perioden, en liten forbedring fra underskuddet på 26,5 millioner i første kvartal 2023.

Milliardær inn på eiersiden

Kvartalsrapporteringen er Manchester Uniteds første etter at den britiske milliardæren Jim Ratcliffe kjøpte seg inn i klubben. Ratcliffe betalte 33 dollar pr. aksje for en 25 prosents eierandel, en pris som verdsetter klubben til rundt 5,4 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Kursfallet onsdag sender Manchester United-aksjen til rundt 20,60 dollar.