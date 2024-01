Rødt på Wall Street: Freyr med ny bunnotering

Boeing-aksjen steg onsdag 1,27 prosent på oppdateringen til FAA.

Opec med økt produksjon til tross for løfte om kutt

Ett fat nordsjøolje handles onsdag kveld ned 0,24 prosent til 78,05 dollar fatet, mens ett fat WTI-olje handles opp 0,57 prosent til 72,81 dollar fatet.

Siste tall fra organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) viser at medlemslandene samlet produserte mer råolje i desember enn i november.

For desember produserte Opec 26,7 millioner fat råolje per dag, opp fra 26,628 millioner fat råolje per dag måneden før. Produksjonsøkningen skyldtes først og fremst økt produksjon fra Nigeria, som økte produksjonen fra 1.319 millioner britiske pund til 1.418 millioner britiske pund, skriver Oilprice. Irak så også produksjonen øke fra 4.269 millioner britiske pund til 4.292 millioner britiske pund.

Feds beige book

Onsdag kveld slapp også den amerikanske sentralbanken sin «beige book».

Rapporten gir anekdotisk informasjon om den økonomiske utviklingen innen de 12 forskjellige Fed-distriktene, og baserer seg på intervjuer med bedriftsledere, økonomer og banker i de ulike distriktene. Den fastslo at arbeidsmarkedet kjølnet i nesten samtlige regioner. Undersøkelsen viste større søkermasser, lavere omsetningshastighet, mer selektiv ansettelse av arbeidstakere og lettelser i lønnspresset.

Spesielt nedkjøling av nettopp lønningene vil kunne bidra til å presse inflasjonen ned, skriver MarketWatch.

Årets første rentemøte

På slutten av måneden, om kun to uker, vil FED avholde årets første rentemøte.

Forventningene til rentekutt ble noe dempet tirsdag kveld etter at Fed-medlem Christopher Waller uttalte seg om saken. Han åpnet opp for at rentekutt kan være aktuelt i år, men at Fed i så fall må kutte gradvis og forsiktig.

Så langt har markedet priset inn en sjanse på rundt 52 prosent for at FED begynner å kutte rentene i mars, ifølge CME Groups FedWatch-verktøy .

«Ved slutten av dette året vil rentene sannsynligvis være lavere enn de er nå - men rentenedsettingen kommer ikke til å skje i en rett linje [lineært],» sa Thomas Martin, senior porteføljeforvalter i Globalt Investments til CNBC.