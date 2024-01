Velstående kunder i Formue får ikke solgt unoterte investeringer siden Formue oppgir skyhøye verdier. Én kunde skal ha jobbet i 15 måneder for å selge seg ut av et eiendomsfond, uten å lykkes.

Samtidig som det var massakre for eiendomsaksjer i 2022, rapporterte Formue til sine kunder at eiendomsverdiene faktisk økte i verdi, med hele 16 prosent. Dermed har noen av de rike kundene villet selge, men det går ikke til slike, høye eiendomsverdier.

Kjersti Haugland i DNB Markets er Norges mest treffsikre sjeføkonom. Samtlige bommet voldsomt med sine prognoser for 2023, men hun var den som traff minst dårlig.

Bak Haugland følger Norges Banks sjeføkonom, Ole Christian Bech-Moen. De minst treffsikre prognosene kom fra Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Produkter for ryddige skuffer og skap er blitt en suksess for nettbutikken Boxo. I fjor ble omsetningen mer enn firedoblet, til over 25 millioner kroner.

Caroline Leithe er en av gründerne bak Boxo. Hun er for mange kjent som ryddeekspert i TV 2-programmet «Rydderevolusjonen», og sier nettbutikken har gått over all forventning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligskatt. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har spurt finansminister Trygve Slagsvold Vedum hvor mye skatteinntekter det ville bli hvis det ble gevinstskatt på bolig og fritidsbolig man selv har benyttet.

Vedum har sikkert tall Martinussen kan få, men i grunnen er det ingen som tør eller vil øke boligskatten kraftig. Bolig er sparealternativ nummer én for de fleste, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 4. kv., kl. 08.00

Norge: Byggeareal desember, kl. 08.00

Norge: Skatteregnskap desember, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer november, kl. 00.50

Australia: Arbeidsledighet desember, kl. 01.30

ØMU: Nybilregistreringer desember, kl. 08.00