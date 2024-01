Ellers rapporterer Reuters at temperaturer på minus 18 grader i den amerikanske staten Nord-Dakota har forårsaket at oljeproduksjonen har falt med 650.000 til 700.000 fat pr. dag – en halvering av den normale produksjonen.

I et intervju på World Economic Forum i Davos gjentok Iraks statsminister Mohammed Shia Al-Sudani tirsdag at gjenoppstart av Irak/Tyrkia-rørledningen, som har vært stengt i nesten 10 måneder, har blitt ytterligere forsinket på grunn av uenigheter med produsentene om betalinger, ifølge Bloomberg.

Equinor har tildelt Leonhard Nilsen & Sønner en bygg- og anleggskontrakt med verdi på 1,5 milliarder kroner.

Bevegelser

Standard Supply har mottatt en kanselleringsmelding fra kjøperen av Standard Supplier. Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Harald Moræus-Hanssen er blant de største aksjonærene i Standard Supply. Aksjen faller 2,1 prosent.

Mowi skuffet på slaktingen, men driftsresultatet endte likevel høyere enn analytikerne ventet. Aksjen stiger 4,2 prosent fra start.

«Oppsummert ser vi på oppdateringen som positiv, drevet av sterkere enn forventede marginer i Chile, i tillegg til Island og Færøyene. Alt annet likt forventer vi at konsensus for inntjeningsestimatene vil komme litt opp etter rapporten, drevet av lavere enn forventet oppdrettskostnader i Chile», skriver Sparebank 1 Markets, som ser aksjen opp 1-2 prosent i dag.

Fearnley Securities poengterer at Mowi selv ventet en flat kostnadsutvikling sammenlignet med forrige kvartal, mens kostnaden falt 0,15 euro pr. kilo i kvartalet.

Slaktevolumene var imidlertid fem prosent under guidingen, der avviket kommer fra Skottland og Canada. Fearnley poengterer at begge regioner har negative marginer og at de lavere volumene dermed hadde begrenset effekt på driftsresultat pr kilo.

«En oppløftende oppdatering med lavere kostnader, etter kostnadsinflasjon har plaget bransjen en stund. Basert på oppdateringen ser vi imidlertid begrenset innvirkning på konsensusestimater for 2024», skriver meglerhuset.

Kongsberg Automotives Vehicle Dynamics-portefølje har fått to kontraktsforlengelser verdt 147 millioner euro over levetiden. Treårskontraktene er verdt 76 og 71 millioner kroner, som vil bli produsert på henholdsvis Koluszki-anlegget i Polen og Hvittingfoss-anlegget i Norge. Aksjen stiger 1,9 prosent.