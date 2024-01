– Denne skatten bør Vedum fjerne i 2024

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at han vil senke flere skatter frem mot neste stortingsvalg i 2025.

– Vi må gjøre nye skattegrep som gjør at skattebelastningen for arbeidsfolk går ned. Det stimulerer til arbeidslinjen. Så det må vi ha som helt klar ledetråd for de valgene som regjeringen tar hele tiden, fortalte han i et intervju med VG.

Regnskap Norge har fått med seg løftet, og mener regjeringen burde prioritere én skattelette i 2024.

– For at arbeidstakere skal ha glede av skattelette, må de ha en jobb å gå til. Det viktigste regjeringen kan gjøre er å sikre rammevilkår for næringslivet som bidrar til lønnsomme arbeidsplasser. Fjerning av den midlertidige arbeidsgiveravgiften bør derfor være den første skatten finansministeren fjerner nå i 2024, sier adm. direktør Rune Aale-Hansen.

Videreført i fjor

I 2022 innførte regjeringen den omstridte, midlertidige arbeidsgiveravgiften på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner. Mange håpet avgiften ville forsvinne, men i høstens statsbudsjett ble den videreført. Nå gjelder den imidlertid inntekter over 850.000 kroner, og budskapet var at den kom til å bli faset ut.

NHO har vært sterkt imot den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger, og flere har kalt den en skatt på kompetanse.

REAGERER: – Regjeringen tatt med en hånd uten å gi med den andre, sier Regnskap Norge-sjef Rune Aale-Hansen. Foto: Iván Kverme

Selv om terskelen for skatten ble endret, innebærer den fortsatt en ekstrakostnad for bedriften – uavhengig av lønnsomhet, mener Aale-Hansen.

– Næringslivet kunne tålt disse økte kostnadene dersom andre administrative byrder samtidig ble redusert, slik også regjeringen har ambisjoner om. Dessverre har regjeringen tatt med en hånd uten å gi med den andre.

– Ekstrabyrde

Regnskap Norge-sjefen peker på at de aller fleste norske bedrifter ikke er store.

– Denne utfordringen er spesielt stor for landets små og mellomstore bedrifter, som gjerne har små marginer. Hver måned og hvert kvartal i 2023 har vi sett en økning i antall konkurser. Vi er bekymret over at tempoet på forenklingsarbeidet ikke går raskere og at konkursene fortsetter.

I 2023 gikk 3.714 selskaper konkurs – en økning på hele 25 prosent fra året før. 2024 blir trolig nok et tøft år, ifølge kredittselskapene.

– Dersom regjeringen er opptatt av at folk skal ha en lønnsom jobb å gå til, handler det om å gi rammebetingelser som underbygger et bærekraftig næringsliv. Noe av det første regjeringen nå bør fjerne er denne ekstrabyrden som er påført næringslivet, sier Aale-Hansen.