Oslo Børs opp igjen: Børsgigant stiger på ferske tall

Frontline faller 0,2 prosent, Hafnia stiger 3,2 prosent, Golden Ocean er opp 3,3 prosent, MPC Container Ships er opp rundt 2 prosent, Höegh Autoliners er opp 1,7 prosent, mens Wallenius Wilhelmsen stiger rundt 2 prosent.

BW LPG faller 1 prosent, mens Avance Gas er ned 0,4 prosent. Deres marked preges av at ratene stuper videre, til nivåer som minner om bunnene fra i tidlig i fjor, og Fearnley-analytiker mener det er nedsiderisiko på kort sikt for de to gassrederiene.

Orkla -aksjen er lite endret, mens Kepler-analytiker mener at aksjen er altfor billig.

B2 Impact vurderer et nytt obligasjonslån, og har i den forbindelse sluppet foreløpige tall for fjerde kvartal 2023. Disse viser blant annet en cash ebitda på mer enn 1,5 milliarder kroner, opp minst 31,5 prosent fra samme periode året før. Aksjen er opp 4,5 prosent torsdag.

Magnora har varslet at selskapet skal deles opp, der lisensieringsvirksomheten vil bli skilt ut i et eget datterselskap, som dessuten skal børsnoteres i Oslo. Magnora-aksjen er opp rundt 4,5 prosent.

Zenith Energy har via det amerikanske selskapet CYAP Oil lyktes med budet på 5 prosents eierandel i en pakke med syv produserende brønner i Eagle Ford Shale i Texas. Aksjen er lite endret.

Kongsberg Automotive har meldt om kontraktsforlengelser verdt 147 millioner euro. Aksjen er opp 0,9 prosent torsdag ettermiddag.

Observe Medical har meddelt at selskapet vil ekspandere til Asia med sin UnoMeter-portefølje, og at det allerede har sikret ordrer i Thailand og Vietnam. Aksjen er ned 6 prosent, etter å ha vært opp tidligere på dagen.

Odfjell Technology er tildelt en ny kontrakt av OSM Thome for oppgradering og modifisering av den flytende lagringsenheten Heidrun B, som eies av blant andre Equinor. Kontraktens verdi er ifølge selskapet på flere millioner kroner, og aksjen stiger rundt 2 prosent.

Standard Supply , som sent onsdag meldte om kansellering av salget av fartøyet «Standard Supplier», faller rundt 4 prosent. Blant selskapets største aksjonærer er Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Harald Moræus-Hanssen.

Protector Forsikring er av Nordea Markets løftet frem som en attraktiv aksje, men faller 0,8 prosent torsdag.