Aksjemarkedene er nær historiske topper, og det kan være vanskelig å finne billige muligheter å investere i.

S&P 500 har steget smått så langt i år og har med det steget mer enn 30 prosent siden oktober. Håpet er at rentene vil bli kuttet senere i år. Muligheten er der for at det ikke vil skje, skal vi tro Bank of America som i går åpnet døren for null rentekutt i 2024.

Gitt denne situasjonen vi nå er inne i har CNBC lett etter aksjer i MSCI World Index som handles rimelig basert på deres fremtidige P/E.

Dette er P/E P/E Ratio eller på norsk «pris til fortjeneste» er en av måtene til å måle verdien til en bedrift på. Formelen går ut på å dele bedriftens markedsverdi per aksje på resultatet per aksje, også kjent som EPS. P/E Ratio: Markedsverdi per aksje / Resultat per aksje Nordnet

Her er kriteriene som er lagt til grunn for utvalget:

Fremtidig P/E med en rabatt på minst 10 prosent i forhold til gjennomsnittlig P/E siste fem år

Total avkastning på mer enn 1,5 prosent så langt i 2024

Minst 10 analytikere har dekning på aksjen og minst 80 prosent anbefaler kjøp

Oppside på minst 15 prosent

Her er listen som da dukker opp:

Tro det eller ei, men etter en oppgang på 240 prosent i 2023, kan Nvidia-aksjen også betraktes som billig, ifølge CNBC.

Oppturen på aksjemarkedet har nemlig raskt blitt støttet av en 14-dobling av nettofortjenesten i kvartalet som endte i oktober 2023, sammenlignet med samme periode i 2022. Analytikere forventer at aksjen vil stige ytterligere 20 prosent de neste 12 månedene.

Amazon er også med på listen til tross for en opptur på rundt 75 prosent i fjor. Netthandelsgigantens aksjer handles rundt 15 prosent lavere toppen i 2021 til tross for selskapets fortsatte vekst. Analytikere forventer at aksjen vil stige nær 20 prosent de neste 12 månedene.

Aksjer i italienske banker som Intesa Sanpaolo og UniCredit er blant de som handles til en betydelig rabatt basert på historisk P/E.

Andre aksjer på listen er skytjenesteselskapet Monday.com, legemiddelfirmaet AstraZeneca, bil- og bildelprodusentene Isuzu og Denso, samt energiselskaper som ARC Resources og Tourmaline Oil.