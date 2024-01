Tech-rally på Wall Street

Oppdatert 15.55

Wall Street åpner blandet torsdag.

Etter 25 minutters handel er Dow Jones ned 0,3 prosent til 37.162,49, mens Nasdaq stiger 0,9 prosent til 14.991,08 og S&P 500 0,3 prosent til 4.753,37.

«Fryktindeksen» VIX faller 2,9 prosent til 14,36.

Sterke jobbtall

Den amerikanske 10-årsrenten tikker opp til 4,12 prosent etter dagens jobless claims-tall som i forrige uke viste det laveste antall førstegangssøkere på ledighetstrygd siden september 2022.

Investorer bekymrer seg for om et sterkt arbeidsmarked, kombinert med et robust privat forbruk som skinte gjennom i onsdagens detaljhandelstall, kan bety færre rentekutt fra Federal Reserve i år enn mange venter.

– Det faktum at Fed ikke snakker om å heve rentene er positivt, men det er et problem at markedet priser inn seks rentekutt. Hvis du ser på fjerde kvartal, handlet det mye om å jage, jage, jage. Og nå tenker folk «vent, vil jeg virkelig eie aksjer på dette nivået?» Og begynner rentene å stige, vil du få se mange svake hender som selger, sa Morgan Stanley-direktør Chris Toomey på CNBCs «Closing Bell» onsdag.

Ellers på makrofronten løftet industri-indeksen Philadelphia Fed seg noe i januar, men stemningen er stadig ganske laber. I boligmarkedet steg antall byggetillatelser mer enn ventet, mens antall igangsatte boliger falt mindre enn ventet.

Apple viser vei

Blant enkeltaksjer merker vi oss Apple, som stiger over 2 prosent etter at Bank of America har oppgradert aksjen til kjøp med over 20 prosent estimert oppside over de neste 12 månedene.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) klatrer 8 prosent etter at både tallene for fjerde kvartal og den videre guidingen overrasket på oppsiden.

Oppgangen smitter over på noen av halvlederprodusentens kunder. Apple er allerede nevnt, mens Advanced Micro Devices stiger over 4 prosent. Nvidia er opp rundt 2 prosent og Qualcomm nesten 3 prosent.

Intel er ved siden av Apple den sterkeste Dow-komponenten, også med en oppgang på rundt 2 prosent. På den negative siden utmerker UnitedHealth seg med over 4 prosent nedgang.