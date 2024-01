Tech-aksje til topps på favorittstempel

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,41 prosent til 1.276,39. Dette var Oslo Børs' første opptur denne uken, etter tre strake dager med fall.

Sjømatsektoren trakk opp, anført av Mowi, som steg 3,1 prosent til 188,55 kroner etter å ha varslet større driftsresultat enn ventet i fjerde kvartal. SalMar steg 1,8 prosent til 594,00 kroner, og Grieg Seafood steg 2,8 prosent til 72,45 kroner.

Flere shippingaksjer hadde også en god dag. Hafnia steg 2,2 prosent til 74,35 kroner, Golden Ocean steg 3,4 prosent til 109,80 kroner, og MPC Container Ships steg 1,7 prosent til 15,25 kroner. Frontline falt imidlertid 1,3 prosent til 233,45 kroner, og gassrederiene BW LPG og Avance Gas ble begge handlet lavere ettersom VLGC-ratene stuper. BW LPG-aksjen endte torsdag ned 1,4 prosent til 142,80 kroner, og Avance Gas-aksjen falt 0,7 prosent til 139,00 kroner.

Norsk Hydro falt 0,2 prosent til 60,20 kroner. DNB Markets mener forventningene til Hydro er for høye, og opererer med en salgsanbefaling.

SEB har presentert en liste over sine favorittaksjer for 2024. Blant disse er både Mowi og Hafnia, men aksjen som anses å ha det største kurspotensialet, er Crayon. IT-aksjen steg 7,8 prosent til 88,70 kroner. SEBs kursmål er på 145 kroner.

Equinor inngår også i SEBs favorittliste, med et kursmål på 375 kroner. Torsdag ble det et kursfall på 1,1 prosent for oljegiganten, til 299,20 kroner, til tross for at oljeprisene steg ved Oslo Børs' stengetid.

Mars-kontrakten for Brent-oljen var opp 0,4 prosent til 78,22 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen steg 0,7 prosent til 73,10 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag ble Brent-oljen handlet rundt 77,00 dollar.

Blant de øvrige oljeaksjene på Oslo Børs falt Aker BP 0,4 prosent til 271,90 kroner og Vår Energi 1,6 prosent til 29,45 kroner.

TGS endte ned 1,4 prosent til 107,40 kroner. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika tror seismikkaksjen kan halvere seg i løpet av året. PGS falt 1,7 prosent til 6,95 kroner.

Eie tror også at Nordic Semiconductor er en aksje som kan komme sterkt tilbake i 2024. Tech-aksjen endte torsdag opp 3,6 prosent til 110,80 kroner.

Kongsberg Automotive meldte om kontraktsforlengelser til 147 millioner euro torsdag. Selskapet har dermed sikret arbeid til 5,1 milliarder kroner på under en måned, og toppsjefen synes det er «bra driv om dagen». Responsen på Oslo Børs var en kursoppgang på 1,1 prosent til 1,83 kroner. Aksjen er imidlertid ned nesten 30 prosent det seneste året.

Magnora har varslet at selskapet skal deles opp, der lisensieringsvirksomheten vil bli skilt ut i et eget datterselskap, som dessuten skal børsnoteres i Oslo. Magnora-aksjen endte opp 4,7 prosent til 31,20 kroner.

B2 Impact vurderer et nytt obligasjonslån, og har i den forbindelse sluppet foreløpige tall for fjerde kvartal 2023. Disse viser blant annet en cash ebitda på mer enn 1,5 milliarder kroner, opp minst 31,5 prosent fra samme periode året før. Torsdag steg aksjen 4,5 prosent til 7,48 kroner.

Standard Supply , som sent onsdag meldte om kansellering av salget av fartøyet «Standard Supplier», falt 4,0 prosent til 4,57 kroner. Blant selskapets største aksjonærer er Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Harald Moræus-Hanssen.