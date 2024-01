For fem år siden forhandlet Deutsche Bank og Commerzbank om en fusjon, uten at forhandlingene vant frem.

De siste ukene har derimot nye rykter begynt å florert om en mulig sammenslåing av de tyske storbankene, etter bekymringer rundt Commerzbank sin lønnsomhet, og meldinger om at den tyske stat vurderer å selge sin eierandel i Commerzbank.

Den tyske stat sitter på en 15 prosent eierandel i Commerzbank. Tidligere denne uken rapporterte Reuters at finansminister Christian Lindner er åpen for selge sitt eierskap i storbanken. Dette for å redusere statlige budsjettunderskudd.

Sammenslåingen av Tysklands to største banker vil skape en kombinert enhet med rundt to milliarder dollar i eiendeler. Deutsche Banks lave verdivurdering vil derimot kunne komplisere en fremtidig sammenslåing. Banken handles til rundt 12 euro pr. aksje, kun en brøkdel av dens bokførte verdi, noe som kan bety betydelige nedskrivninger ved en sammenslåing.

– Ikke prioritet i år

I et intervju med CNBC helte adm. direktør i Deutsche, Christian Sewing, kaldt vann på rykteflommen - i hvert fall i første omgang.

– Jeg vil ikke si at det er øverst på min prioriteringsliste, for å være ærlig. Jeg har sagt i årevis at fusjoner og oppkjøp (M&A) i bankindustrien, spesielt i Europa, må skje på et tidspunkt, men det mest viktige for at det skal kunne gjennomføres er at visse forutsetninger er oppfylt, sa Sewing og viste blant annet til krav om at visse regulatoriske forutsetninger må være oppfylt.

– Selvfølgelig, med tanke på de sterkt økte rentenivåene, må man tenke på det virkelige verdigapet med tanke på boliglånene til mange banker, så jeg tror ikke det er en prioritet for dette året.

Børsslutt torsdag handles Deutsche Bank-aksjen opp 0,69 prosent til 11,91 euro. Commerzbank handles opp 2,32 prosent til 11,26 euro pr. aksje, etter at storbanken i dag kunngjorde et oppkjøp av majoritetsandelene i kapitalforvaltningsselskapet Aquila Capital.