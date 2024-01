«Kombinasjonen av lav prising og positive økonomiske utsikter indikerer at Russell 2000 small cap-indeksen vil få en avkastning på 9 prosent de neste seks månedene og 15 prosent i de neste tolv månedene», skriver Ben Snider, analytiker i Goldman Sachs.

Goldmans prognoser om at Russell 2000-indeksen vil stige med 15 prosent i år, slår selskapets forventede avkastning for S&P 500-indeksen som de tror vil ende på 7 prosent (9 prosent inkludert utbytte) i 2024.

I 2023 lå small cap-selskapene med god margin bak large cap-selskapene. Frem til i november hadde Russell 2000-indeksen en negativ avkastning på om lag 10 prosent, før et rally på slutten av året reddet fjoråret fra å bli et særdeles svakt år.

Den sterke veksten innen large cap, skyldtes i stor grad den enorme veksten til de såkalte «Maginficent 7»-aksjene, deriblant Apple og Nvidia. «Maginficent 7»-aksjene fikk i 2023 en samlet gjennomsnittlig avkastning på hele 111 prosent, mot samleindeksens 24 prosent.

16 prosent medianavkastning under presidentvalg

Snider forklarer de optimistiske prognosene for småselskaper med Goldmans egne makroøkonomiske utsikter for det kommende året, der de forventer en årlig vekst på 2 prosent i USAs bruttonasjonalprodukt. Han sier videre til CNCB at historiske trender der verdsettelse og faktisk økonomisk vekst har vært betydningsfulle faktorer for avkastning på små selskapsaksjer.

Den anslåtte avkastningen på 15 prosent for Russell 2000 i år samsvarer også med indeksens historiske medianavkastning på 16 prosent under presidentvalgårene helt tilbake til 1984, skriver selskapet.

Investeringsbanken har videre analysert aksjer som for øyeblikket handles under deres femårige medianpris til inntjening og femårige medianpris til bokført verdi.

Av disse trekker Goldman frem aksjene: Fox Factory, Tegna, Ziff Davis, Forward Air Corp., Dorman Products, Hillenbrand, Payoneer Gloabl, Wisdom Tree, Itron og Progress Software.