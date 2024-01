Taiwan Semiconductur Manufacturing (TSMC), som er verdens største produsent av halvledere, endte opp mer enn 8 prosent etter at selskapet presenterte resultatene sine for fjerdekvartal. Selskapet presterte bedre enn ventet, og skriver i kvartalsrapporten at de forventer enn økning i inntektene opp mot 25 prosent i 2024.

Oppgangen smittet også over på noen av halvlederprodusentens kunder. Apple er allerede nevnt, mens Advanced Micro Devices steg 1,4 prosent. Nvidia la og på seg 1,4 prosent og kunne dermed skilte med all-time high med en pris pr. aksje på 571 dollar. Qualcomm endte opp nesten 4,3 prosent.

Tech-aksjer har «fått seg et løft i dag fra TSMC-oppdateringen, som hadde mye positivitet rundt sin guidance fremover for halvledere og AI», uttaler Ross Mayfield, investeringsstrategianalytiker i Baird til CNBC.

Birkenstock snublet

Den tyske sandalprodusenten Birkenstock endte dagen ned 8,8 prosent etter å ha nedjustert EBITDA-marginer for 2024. Nedgangen i marginene skyldtes «planlagte opptrappingskostnader og en innledende underabsorpsjon» i Pasewalk, Tyskland, der Birkenstock planlegger å etablere et nytt produksjonsanlegg.

SNUBLER: Birkenstock må kutte i prognosene sine for 2024. Foto: Bloomberg

Boeing la på seg 3,2 prosent etter at Indias nyeste flyselskap, Akasa Air, har bestilt 150 Boeing 737 MAX-fly. Akasa har bestilt 737-10-fly og 737-8-200-jetfly. Bestillingen inkluderer ikke 737 MAX 9, som er blitt satt på bakken av Federal Aviation Administration etter en hendelse på en Alaska Airlines-flyvning tidligere denne måneden.

Spirit Airlines var nede så mye 28,5 prosent ved lunsjtider etter at Wall Street Journal skrev om mulige omstruktureringsplaner for selskapet. Spirit endte dagen ned 8,9 prosent. Citi-analytikere har nedgradert aksjen til selg etter at en føderal dommer blokkerte selskapets foreslåtte fusjon med JetBlue. Spirit falt 47 prosent på tirsdag og 22 prosent på onsdag.

Fed-president med renteprognoser

Atlantas Fed-president Raphael Bostic sa torsdag at han forventer at sentralbanken vil begynne å kutte rentene i tredje kvartal. Selv om det er raskere enn det Bostic tidligere hadde ventet, er prognosene mer tilbakeholdene og ikke like aggressive som markedsforventningene.

Gjeldende prising i markedet indikerer at sentralbanken allerede i mars skal begynne å kutte, ifølge CME Groups FedWatch-måling. De siste dagene har forventningene til et rentekutt på et kvart poeng i mars riktignok sunket, men indikerte fortsatt torsdag morgen en 57 prosent sannsynlighet.