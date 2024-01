De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag etter den beste dagen siden mai på Wall Street torsdag.

Tokyo-børsen viser vei etter at konsumprisene var opp 0,1 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis i desember. Årstakten falt dermed fra 2,8 prosent måneden før og til laveste siden juni 2022.

Kjerneinflasjonen falt til 2,3 prosent på årsbasis, ned fra 2,5 prosent i november – og som ventet ifølge Trading Economics. Den såkalte «kjernen av kjernen» (eksklusive fersk mat og energi), sentralbankens foretrukne inflasjonsmål, kom inn på 3,7 prosent på årsbasis, og falt dermed fra 3,8 prosent i november.

Nikkei i pluss igjen

Inflasjonsrapporten var det siste, viktige datapunktet før sentralbankens første rentemøte i 2024. Dette finner sted 22. og 23. januar.

Nikkei er tilbake på vinnersporet etter to dager med fall, og stiger 1,1 prosent til 35.855,29. Den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent til 2.503,83.

Ellers i regionen faller large cap-indeksen CSI 300 0,4 prosent i fastlands-Kina, mens Shanghai Composite-indeksen går tilbake 0,7 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,1 prosent.

Kospi-indeksen i Seoul trekker derimot opp 0,8 prosent og Mumbai-børsen i India 0,9 prosent. «Down under» er Sydney-børsen opp én prosent etter tre dager med nedgang.

Halvlederrally

Halvlederaksjer viser styrke etter at fjerdekvartalsrapporten og den videre guidingen fra TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, overrasket på oppsiden – blant annet takket være sterk AI-relatert etterspørsel (kunstig intelligens).

Aksjen steg markant i USA og følger opp med over 6 prosent oppgang så langt på Taiwan-børsen.

– TSMC er perfekt posisjonert for å dra nytte av AI. Appetitten for lavenergi- og høytytende halvledere som vil legge til rette for AI på teknologisk utstyr er er umettelig, sa sjefanalytiker Daniel Newman hos Futurum Research på CNBCs «Squawk Box Asia.»

I Seoul stiger Samsung Electronics over 3 prosent, mens SK Hynix legger på seg nesten 3 prosent.