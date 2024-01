«Denne stabiliteten kan primært tilskrives svake globale vekstutsikter som demper etterspørselen, økt oljeproduksjon utenfor OPEC, særlig fra USA, samt en voksende overgang til bærekraftige energikilder», legger han til.

Wall Street

Wall Street hadde sin beste dag siden mai torsdag.

S&P 500 endte opp 0,88 prosent til 4.780,94.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,35 prosent til 15.055,65.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,54 prosent til 37.468,68

Apple la på seg 3,25 prosent etter at Bank of America oppgraderte aksjen til kjøp og pekte på en oppside på mer enn 20 prosent de neste 12 månedene. Det førte til at Apple-aksjen torsdag presterte sitt beste siden 5. mai 2023.

Taiwan Semiconductur Manufacturing (TSMC), som er verdens største produsent av halvledere, endte opp mer enn 8 prosent etter at selskapet presenterte resultatene sine for fjerdekvartal. Selskapet presterte bedre enn ventet, og skriver i kvartalsrapporten at de forventer enn økning i inntektene opp mot 25 prosent i 2024.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Oslo Børs fikk seg en etterlengtet opptur torsdag, med god hjelp fra sjømatsektoren. Hovedindeksen steg 0,41 prosent til 1.276,39. Dette var børsens første opptur denne uken, etter tre strake dager med fall.

Mowi steg 3,1 prosent til 188,55 kroner etter å ha varslet større driftsresultat enn ventet i fjerde kvartal. SalMar steg 1,8 prosent til 594,00 kroner, og Grieg Seafood steg 2,8 prosent til 72,45 kroner.

Flere shippingaksjer hadde også en god dag. Hafnia steg 2,2 prosent til 74,35 kroner, Golden Ocean steg 3,4 prosent til 109,80 kroner, og MPC Container Ships steg 1,7 prosent til 15,25 kroner.

Les hele børskommentaren her.

Finanskalender

Makro



Japan: KPI, desember (00.30)

Tyskland: PPI, desember (08.00)

Storbritannia: Detaljhandel, desember (08.00)

Canada: Detaljhandel, november (14.30)

USA: Michigan forbrukertillit, januar (16.00)

USA: Bruktboligsalg, desember (16.00)

Annet

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

World Economic Forum: Årsmøte, Davos

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene