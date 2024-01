I desember ble det kjent at forsikringsselskapene Eika og Fremtind hadde inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Nå har de inngått en transaksjonsavtale.

– Vi er veldig glade for at vi nå er blitt enige om en endelig avtale, helt i tråd med intensjonsavtalen. Denne sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, realiserer betydelige synergier, og vil gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring. Nåværende konsernsjef Grotmoll går av med pensjon til våren, og det nåværende styret har ansatt Hege Toft Karlsen som konsernsjef etter henne. Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen.

Styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe, sier sammenslåingen gir en god match.

– Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne. Selskapet vil bli svært godt rustet for å konkurrere i et krevende marked med høy innovasjonstakt, og bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner.

Ingen nedbemanninger

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha rundt 1.350 ansatte.

Transaksjonen vil bestå i at de tre eierne, SpareBank 1 Gruppen, DNB Bank og Eika Gruppen, overfører sine aksjer i Fremtind Forsikring og Eika Forsikring til et felleseid selskap som vil hete Fremtind Holding. DNB kjøper et antall aksjer i Fremtind Holding fra Eika Gruppen og deretter fusjoneres de to forsikringsselskapene.

Fremtind Holding vil være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Fremtind Holding ha følgende eierfordeling:

SpareBank 1 Gruppen AS 51,44 prosent

DNB Bank ASA 28,46 prosent

Eika Gruppen AS 20,10 prosent

Gjennomføringen av den endelige transaksjonsavtalen er fortsatt betinget av nødvendige myndighetsgodkjenninger. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024.