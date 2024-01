Mowi og Norwegian viser vei

Oppdatert 11.05

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger fredag formiddag. Etter over to timers handel står den i 1.285,65 etter en oppgang på 0,7 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.602 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser har dabbet av utover dagen. Tyske DAX er nå opp 0,2 prosent, franske CAC 40 0,1 prosent og britiske FTSE 100 0,4 prosent.

På den europeiske makrofronten viser tall sluppet fredag at produsentprisene i Tyskland falt 1,2 prosent på månedsbasis i desember, mot ventet 0,5 prosent nedgang ifølge Trading Economics. I Storbritannia falt detaljhandelen, inklusive drivstoff, 3,2 prosent på månedsbasis i desember – mot ventet 0,5 prosent fall.

Laks, Norwegian opp

Mowi stiger nesten 5 prosent til 197,35 kroner og Lerøy Seafood over 2 prosent til 44,48 kroner etter at Barclays har oppgradert aksjene til overvekt. Laksesektoren får samtidig støtte fra en Fearnley Securities-oppdatering.

«Kombinasjonen lav vekst i Norge med forventninger om begrensede volumer fra Chile fremover setter scenen for et stramt marked i månedene fremover», skriver meglerhuset som ifølge TDN Direkt venter gode spotpriser grunnet lav tilgjengelighet, og ser potensial for positivt momentum for aksjene i sektoren.

SalMar har også momentum og stiger 3 prosent etter at Barclays oppgraderte aksjen til nøytralvekt.

Norwegian letter 2,4 prosent til 12,25 kroner etter at ABG Sundal Collier har høynet kursmålet og gjentatt kjøpsanbefalingen. Meglerhuset mener selskapet er overkapitalisert med 2 milliarder kroner, og er sikre på at det kommer utbytter.

Tech-aksjer steg både i USA torsdag og Asia fredag , trigget av sterke kvartalstall og oppløftende guiding fra halvlederkjempen TSMC. Nordic Semiconductor klatrer nesten 2 prosent, mens SEB-favoritten Crayon stiger nye 0,8 prosent etter gårsdagens markante oppgang.

Kan det bli comeback i halvledermarkedet? 19.01.2024 Finansavisen har møtt Pareto-analytikerne Kari Eide Hartvedt og Jørgen Opheim på den årlige kraft- og fornybarkonferansen om hvilke selskaper man bør følge med på. Samtidig skaper nye tall fra Taiwan Semiconductor optimisme i teksektoren og håp for comeback i halvledermarkedet.

Nel-fall etter kontrakt

Nel varslet like før børsåpning om en ny kontrakt på 5 millioner euro, men får dårlig uttelling og aksjen går tilbake nesten 3 prosent til 5,28 kroner.

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss også Tomra, som trekker ned nesten 3 prosent.