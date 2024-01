Jamie Dimon har «bare» 1,5 millioner dollar i grunnlønn, men ble i fjor tildelt hele 36 millioner dollar. I norske kroner tilsvarer det nærmere 380 millioner.

Det er opp 4 prosent fra 2022, og setter ny lønnsrekord for konsernsjefen og styrelederen i JPMorgan Chase, skriver Financial Times.

Det aller meste av 67-åringens lønn er bonuser og aksjetildelinger. Det er ikke uvanlig for toppledere, særlig i amerikanske selskaper, å ha en ordning med relativt lav grunnlønn og svært sjenerøse bonus- og aksjeordninger. For eksempel har Disney-sjef Bob Iger en grunnlønn på 1 million dollar, mens bonusene er ventet å runde minst 26 millioner dollar.

Rekordsterkt år

«Den årlige kompensasjonen for 2023 reflekterer Dimons ledelse av selskapet, med vekst på tvers av alle sine markedsledende forretningsområder, rekordfinansielle resultater og en solid balanse», oppga banken i en melding til myndighetene torsdag.

Dimon har vært toppsjef i JPMorgan siden 2005, og lønnsøkningen kom etter et rekordbra år for den amerikanske finansgiganten. I 2023 meldte banken om et overskudd på nær 50 milliarder dollar, ifølge Financial Times.



En stor del av lønnen avhenger dermed av bankens utvikling, og i 2023 steg JPMorgan-aksjen 16,4 prosent.

Solgte aksjer for første gang

I fjor kunngjorde Dimon at han planla å selge 1 million aksjer i JPMorgan for første gang siden han ble toppsjef. Etter aksjekursen i høst ville det gitt ham 140 millioner dollar, eller 1,5 milliarder kroner.

Det er ikke bare toppsjefen som har fått en god lønnspakke. President i selskapet, Daniel Pinto, fikk lønnen sin økt med 5 prosent til 30 millioner dollar, tilsvarende 315 millioner kroner.

Jennifer Piepszak og Marianne Lake, som sammen leder forbrukerdivisjonen og som anses som aktuelle kandidater til å en dag å erstatte Dimon, fikk begge 18,5 millioner dollar – en økning på nesten 6 prosent. Det tilsvarer 195 millioner kroner.