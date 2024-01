Børsfest i Crayon Group

Mens det brede markedet på Oslo Børs fortsatt famler i blinde, er det real børsfest å spore i Crayon Group. Teknologiselskapet, som ble tatt inn i Kapital-porteføljen i fjor høst, er i løpet av den seneste handelsuken opp med over ni prosent. Utviklingen støttes også av et kobbel positivt innstilte analytikere som mener selskapets markedsutsikter ser bedre ut enn på lenge kombinert med forholdsvis attraktive prisingsmultipler, og dette bør i sum kunne forsvare langt høyere kurser, argumenteres det med. Senest ute er SEB, som dessuten har lagt Crayon Group i sin portefølje over favorittaksjer i 2024. – Det har vært en positiv endring i fokus mot lønnsomhet og styring av arbeidskapitalen etter en periode med høy organisk vekst og M&A-aktivitet. For 2024 forventer vi at selskapet vil guide en justert EBITDA-margin på 20 prosent, og vi ser en betydelig oppside til dagens EV/EBITDA for inneværende år, heter det blant annet.

Arctic Securities og analytiker Kristian Spetalen gjentok sin kjøpsanbefaling på Crayon Group-aksjen med kursmål 150, vel 60 prosent over dagens kurs. Analyseoppdateringen bygger blant annet på forventninger om en positiv overraskelse i 2024-veiledningen, hvor konsensus for øyeblikket ligger på 15 prosent organisk vekst, mot Crayon Groups såkalte mellomlangsiktige guiding på 20 prosent.

Selskapet slipper fjerdekvartalsrapporten 14. februar, og vi tror flere investorer vil inn i aksjen før den tid. Dette gir føringer om nye Crayon Group-kursoppganger kommende uker.

Det øvrige markedet er ellers relativt svakt. Forrige uke endte Hovedindeksen ned ikke fullt en halv prosent, noe som gir en nedgang siden årsskiftet på rundt halvannen prosent. Energiindeksen er fryktelig svak og har siden inngangen til 2024 kommet ned med over seks prosent. Oljeprisen er mer eller mindre uforandret siste uker, men usikkerheten er likevel høy blant energiinvestorene som følge av de ulne signalene fra sentralt bransjehold. For mens Opec spår sterke priser støttet av gode etterspørselstrender og lavt tilsig av ny produksjonskapasitet, argumenterer Det internasjonale energibyrået, IEA, i stikk motsatt retning når de blant annet mener å se klare svakheter på etterspørselssiden.

Så lenge denne rådvillheten regjerer, vil energiaksjene på Oslo Børs forbli svake, tror vi. Samme utviklingstendenser ser man også på Wall Street, for mens referanseindeksen S&P 500 er litt på plussiden i år, er den ledende oljeserviceindeksen ned med over syv prosent. Et alt i alt avventende amerikansk børsmarked henger også sammen med litt engstelse over at sentralbanken ikke vil sette i gang noen brede rentekutt med det første, i første rekke på grunn av tilsig av fortsatt spreke amerikanske makrotall. Den litt økte renteuroen spiller seg også ut i penge- og kredittmarkedet, da renten på lange amerikanske statsobligasjonsrenter er klart opp siden bunnen ble nådd før jul på nivåer klart under fire-tallet.