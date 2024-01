Oppgang på Oslo Børs: Shippingløft etter fersk Arctic-rapport

Stolt-Nielsen stiger rundt 4 prosent etter at DNB Markets har høynet kursmålet fra 445 til 485 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen. Fredag handles aksjen rundt 385 kroner.

Gassrederiet BW LPG stiger også, med nær 2 prosent, selv om VLGC-ratene stuper og er ned over 70 prosent siden toppen i september. Avance Gas er ned 0,3 prosent. Teknisk analyse indikerer at dersom aksjen faller enda litt til, kan det åpne for et fall på nye 20 prosent.

Tørrlastkjempen Golden Ocean går tilbake 0,6 prosent, mens containerskipsrederiet MPC Container Ships er opp 1 prosent.

Tomra -aksjen faller 5 prosent. SEB har nedjustert estimatene for panteselskapet – men samtidig oppjustert kursmålet.

Norne Securities har oppjustert kursmålet for Gjensidige Forsikring, som fredag stiger rundt 1 prosent på Oslo Børs.

Nel har mottatt en ordre fra Samsung C&T for elektrolysørutstyr verdt rundt 5 millioner euro. Hydrogenaksjen faller fredag 3–4 prosent.

HAV Group har meldt om en avtale med Esvagt der selskapet skal utvikle et nytt serviceoperasjonsfartøy for havvindparker. Verdien av kontakten er på over 100 millioner kroner – tilsvarende 25 prosent av selskapets børsverdi. Aksjen er opp 6,6 prosent.

Pareto Securities mener «definitivt» å se mer optimisme og har skrudd opp kursmålene for retail-aksjene Kid, Sats og XXL. Hvis man jakter høyest avkastning, da også med høyere risiko, er meglerhusets anbefaling å investere i Komplett, mens Europris og Orkla er forslagene for den mer defensive investor.

Komplett stiger rundt 6 prosent fredag, mens det er mindre kursutslag for de øvrige aksjene.

Kongsberg Automotive meldte torsdag om kontraktsforlengelser som gjør at selskapet har sikret seg arbeid for over 5 milliarder kroner på under en måned, og toppsjefen uttalte at selskapet er i «bra driv om dagen». Torsdag endte aksjen opp 1,1 prosent, men fredag stiger den mer – rundt 3 prosent.

Veidekke har meldt om en kontrakt verdt 400 millioner kroner, som gjelder rehabilitering og utvidelse av Oslo Hospital. Aksjen er ned 0,8 prosent.

AF Gruppen faller samtidig drøyt 1 prosent. Det svenske bygg- og anleggselskapet Peab sendte torsdag ut et resultatvarsel som skremte vettet av investorene.