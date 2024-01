Passerte en milliard dollar etter kun fire dager

BlackRocks børsnoterte fond (ETF) knyttet til spotprisen på bitcoin oppnådde en total verdi eller forvaltningskapital på 1 milliard dollar i løpet av de første fire dagene det var tilgjengelig for handel på børsen, ifølge Reuters.



Det er dermed det første, blant en rekke nylig børsnoterte fond knyttet til spotprisen på Bitcoin, som har nådd denne milepælen.

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) godkjente nesten et dusin ETF-er som sporer verdens største kryptovaluta forrige uke, etter flere års regulatorisk motstand.

Stort volum

Siden lanseringen har BlackRock og Fidelity trukket til seg hoveddelen av kapitalen, da lavere gebyrer og merkebevissthet ser ut til å være nøkkelfaktorer for investorene så langt.

BlackRocks iShares Bitcoin ETF (IBIT.O), som fondet heter, har en netto verdi på 1,03 milliarder dollar pr. 18. januar, tilsvarende 10,8 milliarder norske kroner.

Siden oppstart har fondet hatt et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på 23,5 millioner. Jo høyere daglig volum, desto mer likvid er normalt sett et fond, noe som kan være en viktig faktor for investorer.

De ni andre nylig lanserte ETF-ene har tiltrukket 2,90 milliarder dollar i investeringer de første fire handelsdagene.