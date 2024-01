Nøkkelindeksene på Wall Street steg fra start fredag, og etter tre timers handel ser det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger rundt 0,5 prosent og har lagt seg over 4.800 poeng. Indeksen er på vei mot å sette ny sluttrekord; den forrige, fra januar 2022, er på 4.796,56.

Industritunge Dow Jones stiger 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,7 prosent.

Fortsetter oppgangen

Oppgangen fortsetter fra torsdag, da S&P 500, Dow Jones og Nasdaq Composite endte opp henholdsvis 0,9, 0,5 og 1,4 prosent. Sistnevnte ble drevet av teknologisektoren, etter at Bank of America oppgraderte aksjene til Apple til en kjøpsanbefaling og pekte på en oppside på mer enn 20 prosent de neste 12 månedene. Apple-aksjen hadde den største oppgangen på én dag siden 5. mai 2023 med 3,25 prosent.

Fredag fortsetter Apple-oppturen med 0,8 prosents kursoppgang.

Wall Street holdt også et øye med Washington etter at Kongressen vedtok en lov for å unngå en delvis nedstengning av regjeringen. Denne midlertidige løsningen holder den føderale regjeringen finansiert frem til 1. mars og 8. mars. Senatet stemte 77-18 for å vedta loven, mens Representantenes hus stemte for å sende den videre med 314-108 stemmer. Loven går nå til president Joe Biden for signering. Investorene ser den splittende politiske klimaet som en mulig trussel mot markedet i år, skriver CNBC.

Bevegelser

Forsikringsselskapet Travelers steg mer enn 5 prosent i førhandelen etter å ha lagt frem bedre resultater enn ventet. Ved børsåpning steg aksjen 6,1 prosent. Etter tre timers handel er oppgangen avtatt til 4,4 prosent.

Schlumberger økte med 1,3 prosent etter å ha rapportert bedre enn forventet inntekt i fjerde kvartal. Aksjen hoppet 2,6 prosent ved åpning, og er nå opp 1,6 prosent.