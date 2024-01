Oslo Børs: Sjømataksje til værs etter storkjøp

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte fredag på 1.278,01, opp 0,13 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,7 milliarder kroner.

På oljemarkedet var mars-kontrakten for Brent-oljen opp 0,6 prosent til 79,60 dollar pr. fat ved børsslutt, mens WTI-oljen var uendret på 74,08 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag ble Brent-oljen handlet rundt 78,30 dollar. Equinor falt 0,5 prosent til 297,80 kroner, Aker BP endte flatt på 271,90 kroner, mens Vår Energi falt 0,4 prosent til 29,34 kroner.

Mowi steg 3,7 prosent til 195,50 kroner. Torsdag meldte sjømatgiganten om et bedre driftsresultat enn ventet , og fredag fulgte Barclays opp med å oppgradere anbefalingen og skru opp kursmålet med 28 kroner, til 250. Samme meglerhus har også oppgradert Lerøy Seafood og SalMar, som steg henholdsvis 0,8 prosent til 43,86 kroner og 2,2 prosent til 606,80 kroner.

Måsøval steg 7,8 prosent til 30,50 kroner på relativt høy omsetning. Helge Gåsøs investeringsselskap Frøy Kapital har kjøpt 4,76 millioner aksjer i oppdrettsselskapet. Frøy Kapital og morselskapet Gåsø Næringsutvikling eier dermed 6,12 millioner aksjer, tilsvarende 4,99 prosent, i Måsøval.

Infront-data viser at en slik transaksjon ble utført klokken 12 fredag, til en kurs på 25,75 kroner, som gir en total kjøpesum på 122,6 millioner kroner.

Aksjen som steg aller mest fredag, var Black Sea Property . Det har fredag ikke kommet noen nyheter rundt selskapet, som utvikler leilighetsprosjekt i Bulgaria, men aksjen endte opp 71,2 prosent til 38 øre. Omsetningen i aksjen var dog på lave 17.000 kroner.

HAV Group steg 11,4 prosent til 12,70 kroner. Selskapet meldte fredag om en avtale med Esvagt, der selskapet skal utvikle et nytt serviceoperasjonsfartøy for havvindparker. Verdien av kontakten er på over 100 millioner kroner.

Norwegian endte opp 1,0 prosent til 12,11 kroner, løftet av en ny ABG-analyse der flyselskapet får en kjøpsanbefaling og meglerhuset oppjusterer kursmålet.

Bilfraktsrederiene Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen steg henholdsvis 4,9 prosent til 105,70 kroner og 4,5 prosent til 102,00 kroner. Ifølge TDN Direkt har Arctic Securities gjentatt kjøpsanbefalinger på tvers av sektoren, samt oppjustert kursmålene både for de to nevnte rederiene og for Gram Car Carriers. Sistnevnte falt 0,2 prosent til 227,50 kroner.

Tomra -aksjen falt 5,4 prosent til 100,30 kroner. SEB har nedjustert estimatene for panteselskapet – men samtidig gjentatt en hold-anbefaling og oppjustert kursmålet fra 95 til 110 kroner.

TGS falt 3,9 prosent til 103,20 kroner. Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika, har denne uken spådd at seismikkaksjen kan halvere seg i løpet av året.

TECO 2030 falt aller mest fredag, med et kursfall på 16,9 prosent til 2,86 kroner – dog uten at det var kommet noen nyheter rundt selskapet. Finansavisen har tidligere skrevet gjentatte ganger at selskapet har behov for kapital, og en mandag i oktober i fjor kom en finansieringsløsning på bordet.