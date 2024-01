Amerikanske Spirit Airlines-aksjen tok helt av fredag, med en kursoppgang på 25 prosent ved firetiden. Lavprisselskapet fortalte at inntektene i fjerde kvartal trolig ble rundt 1,3 milliarder dollar, hvilket er i den øvre delen av et tidligere prognoseintervall. Dessuten blir driftsunderskuddet langt mindre enn antatt. Hovedårsaken var skyhøy etterspørsel etter flyreiser på tampen av året. Også billigere drivstoff og lavere andre kostnader bidro positivt. Spirit-kursen er fortsatt ned med 56 prosent siden nyttår, som følge av at en domstol stanset den planlagte sammenslåingen med rivalen JetBlue.

I Texas presenterte Schlumberger sine tall for kvartalet. Oljeservicekjempen styrket topplinjen med 14 prosent fra samme periode året før, mens inntjeningen pr. aksje steg med 21 prosent. Begge deler oversteg konsensusestimatet, og aksjen fikk et løft på 2 prosent.

Også en av USAs største bankene, State Street, publiserte et nytt regnskap. Igjen overrasket både inntektene og lønnsomheten positivt, og fredag ettermiddag var aksjen 4 prosent høyere.

I britiske butikker falt salgsvolumene med 3,2 prosent fra november til desember, mens en svekkelse på bare 0,5 prosent var ventet. Annen statistikk viste torsdag at Storbritannias årlige inflasjon likevel steg til 4,0 prosent i måneden.

For øvrig var Argentinas Merval-indeks opp med rundt 1 prosent. Landets innbyggere forbløffet verden den 19. november, da de valgte liberalisten Javier Milei til president. Siden har Buenos Aires-børsen steget med 76 prosent. Milei har imidlertid devaluert pesoen med mer enn 50 prosent, og den månedlige konsumprisveksten er 25 prosent.

Milei talte tidligere i uken til et skeptisk publikum på World Economic Forum, der han forsvarte kapitalisme og frie markeder på både empirisk og moralsk grunnlag. Verdensbanken er optimistisk og spår en argentinsk BNP-vekst på 2,7 og 3,2 prosent i henholdsvis 2024 og 2025, etter fjorårets estimerte fall på 2,5 prosent. Økonomene advarer imidlertid at inflasjonen neppe vil forsvinne med det første.