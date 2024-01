Bedrifter i Sør-Norge med «rekordsvak» stemningsrapport

19.01.2024 Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 SR Bank er ute med et ferskt konjunkturbarometer. Som NHOs barometer også har vist, så er norske bedrifter pessimistiske og ser for seg aktivitetsfall i 2024. Samtidig holder Stavanger-regionen jevnere kurs, og det er aktiviteten i oljen vi kan takke for det, ifølge sjeføkonomen. Vi diskuterer dette, nedgangen i bygg og anlegg, og ikke minst hva Norges Bank kan komme til å gjøre på neste ukes rentemøte.