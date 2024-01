Grønt på Wall Street - S&P 500 med ny toppnotering

Slik gikk det med ledende indeksene i New York på ukens siste handelsdag:

Industritunge Dow Jones steg 1,00 prosent til 37.849,37 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,20 prosent til 4.837,03 poeng, som er ny toppnotering. Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,70 prosent til 15.310,97 poeng.

Tidligere rekord for S&P 500-indeksen på 4.796,56 poeng ble satt i januar 2022, ifølge Marketwatch.

Etter fredagens økning er derimot S&P 500 kun opp 1 prosent i januar, sammenlignet med en oppgang på 16 prosent over ni påfølgende uker med gevinst fra slutten av oktober ifjor, skriver Financial Times.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,141, ned 0,005 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, sank hele 4,88 prosent til 13,44.

Makro

Fredag kom månedens oppdaterte tall for amerikansk forbrukertillit. De foreløpige tallene for januar viser at amerikanske forbrukere nå er mer optimistiske over egen økonomi.

Indeksen endte på 78,8 poeng, betydelig over det forventede nivået på 70,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Aksjer

Facebook steg 1,95 prosent til 383,45 dollar. Amazon steg 1,20 prosent til 155,34 dollar, og Apple endte opp 1,55 prosent til 191,56 dollar. Netflix falt 0,49 prosent til 482,95 dollar, og Alphabet/Google endte opp 2,02 prosent til 146,38 dollar.

Nvidia endte opp 4,17 prosent, og AMD steg 7,11 prosent. Arm Holdings steg 5,86 prosent, og Paypal steg 6,01 prosent.

På forventninger om en sterk kvartalsrapport steg Spirit Airlines hele 17,11 prosent etter dramatisk fall tidligere i uken.

Boeing endte opp 1,61 prosent.

Olje

WTI-oljen endte ned 0,28 prosent til 73,87 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent endte ned 0,13 prosent til 78,80 dollar fatet.

Krypto

Bitcoin steg 1,42 prosent til 41.679 dollar, og Ethereum steg 1,08 prosent til 2.480,32.