Nordea Markets: Dette blir viktig den kommende uken

Den kommende uken har både Den europeiske sentralbanken (ECB) og Norges Bank rentemøte. Økonomene i Nordea tror ikke på renteendringer, så det er eventuelle signaler på pressekonferansen som vil være i fokus.

«Foreløpige PMIer for januar fra eurosonen og BNP for fjerde kvartal fra USA er også verdt å få med seg. Er det tegn til lysning i Europa? Og har veksten i USA roet seg etter et sterkt 3 kvartal?», skriver de i sin ukeskommentar.

Priset inn rentekutt

Nordea-økonomene skriver videre at gjennom november og desember ble markedet stadig tryggere på at Den amerikanske sentralbanken (Fed) ville kutte rentene markant i år. Inflasjonen har avtatt og nøkkeltallene pekte mot et mer balansert arbeidsmarked. Det argumenterer for lavere lønnsvekst som igjen vil bety lavere prisvekst.

Samtidig signaliserte Fed at renten kan kuttes tre ganger i år. Rentemarkedet priset derfor høy sannsynlighet for rentekutt allerede i mars og på det meste nærmere syv rentekutt for året som helhet. Spørsmålet har hele tiden vært om markedet har vært for aggressive i prisingen av Fed. Forventninger om markante rentekutt var også en positivt driver for aksjemarkedet gjennom november og desember i fjor, skriver Nordea.

Slo tilbake

Denne uka slo både Fed og ECB tilbake og flere medlemmer kommenterte at markedet har gått for langt i å prise inn rentekutt. Renteoppgangen har lagt en demper på aksjemarkedet denne uka, men det har like fullt greid seg rimelig bra, skriver Nordea.

Uroen i Rødehavet ser heller ikke ut til å noen stor betydning for det generelle aksjemarkedet. Konflikten betyr ikke stopp i leveranser, men en økende kostnad for en del fraktruter som følge av at skip må seile rundt Afrika istedenfor å bruke Suez-kanalen. For inntjeningen i verdens selskaper totalt betyr kostnadsøkningen lite.

De store teknologitunge amerikanske selskapene, ofte forenklet til «The Magnificent Seven», har gjort det bra denne uka. Det bidro til å løfte markedet. Teknologi-orienterte aksjer fikk også hjelp av den Taiwanske chipgiganten TSMC, som presenterte et svært optimistisk bilde av 2024, med ventet salgsvekst på minst 20 prosent.