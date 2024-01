UBS' favorittaksjer for 2024

Den sveitsiske storbanken UBS har lagt frem en liste med aksjer de mener er attraktivt priset og har styrken til å tåle en ujevn makroøkonomisk situasjon, melder CNBC.

En av aksjene som sveitserne er for billig til å ignorere er Dell. Aksjen er UBS-analytiker David Vogts toppvalg for 2024, og selv om aksjen har doblet seg i løpet av det siste året mener han at den fortsatt har mye å gå på.

Vogt skriver i en oppdatering at han liker «selskaper med idiosynkratiske muligheter med rimelige verdsettelser,» og mener at Dell er blant dem. Han mener at Dell har flere våpen i arsenalet sitt som kan bidra til å løfte aksjen i tiden fremover, med hjelp av blant annet tilbakekjøp og forbedrede sluttmarkeder.

«Med andre ord mener vi at Dell-aksjer tilbyr den beste kombinasjonen av selvstøttende initiativer, en syklisk utvinning i begge sluttmarkeder, underpriset AI-oppside mot 2025 mot en rimelig verdsettelse,» skriver Vogt.

Venter større salg og overskudd

Et annet selskap som blir trukket frem er Target.

«For Target estimerer vi at salget og profitten vil øke i år,» skiver analytiker Michael Lasser.-

Lasser mener Target utpeker seg i et miljø om sannsynligvis kommer til å være røft.

«Vi mener den tilbyr muligheter for at salget skal hente seg inn raskere enn forventet, marginene skal skalere høyere enn forventet, eller tilbakekjøp av aksjer vil bli større enn forventet,» skriver analytikeren i en oppdatering.

GM og gruveselskap

UBS peker også på General Motors som de mener er lavt priset, og i tillegg til Teck Resources og CrowdStrike – som de mener er en av de best posisjonerte aksjene innen cybersikkerhet.

«CrowdStrike bør dra nytte av at PC-leveransene forventes å vokse med 5 prosent igjen,» skriver UBS om datasikkerhetsselskapet.

Mens om det kanadiske metall- og gruveselskapet Teck Resources ser sveitserne også store muligheter og mener selskapet har et overbevisende vekstbilde for kobber på mellomlang sikt, som er både kapitaleffektivt og har relativt lav geopolitisk risiko.