Det melder tyske Handelsblatt.

«Etter positive erfaringer i flere europeiske markeder, ønsker vi å utforske hvordan vi kan restrukturere våre egeneide forhandlere til å operere mer uavhengig i Tyskland», heter det i en melding fra bilkonsernet.

«Et potensielt salg til anerkjente forhandlere kan ikke utelukkes», heter det videre.

Totalt 20 grener, som besitter 80 forhandlere og 8.000 ansatte i Tyskland, vil påvirkes av endringene. Hver enkelt gren er verdt opp mot 40 millioner euro, ifølge Handelsblatt.

Bilkonsernet er tydelig på at et eventuelt salg ikke vil åpne for å flytte jobber ut av Tyskland eller legge ned forhandlere.

Mercedes-Benz har tidligere solgt unna forhandlere i Storbritannia, Italia, Spania, Tsjekkia og Belgia.